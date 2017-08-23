КазМунайГаз: Обмениваясь опытом с партнерами

В рамках круглого стола были обсуждены вопросы дальнейшего стратегического партнерства и укрепления взаимоотношений между юридическими службами компаний.

21 августа в АО НК «КазМунайГаз» состоялся круглый стол на тему: «Взаимодействие юридических служб АО НК «КазМунайГаз», корпорации «Шеврон» и ТОО «Тенгизшевройл» в рамках развития трехстороннего сотрудничества».





В работе круглого стола приняли участие вице-президент по правовому обеспечению АО НК «КазМунайГаз» Ардак Мукушов, главный юридический советник подразделения Шеврон в Европе, Евразии и Ближнем Востоке Разведка и Добыча Майк Уильямс, генеральный менеджер департамента правового обеспечения ТОО «Тенгизшевройл» Самат Аженов, сотрудники юридических департаментов КМГ и компаний - партнеров с иностранным участием.









Встреча проходила в форме дискуссии, обсуждались наиболее актуальные и релевантные темы, такие как корпоративное право, контрактные обязательства, трудовое право и др.





Руководитель юридического блока КМГ А. Мукушов отметил большое значение подобных обсуждений для совершенствования правового обеспечения деятельности компаний.









«Мы провели целый ряд сессий и круглых столов по актуальным вопросам права с юристами американской компании «Шеврон», партнерами из компании «Тенгизшевройл». Многие идеи, которыми мы обменивались в их ходе, успешно внедрены в системе КМГ. В частности, была создана единая база проектов типовых договоров, положений и корпоративных стандартов, Интранет-форум для юристов КМГ и дочерних организаций как площадка для обмена знаниями», - сказал он.





Выступившие в ходе мероприятия руководители и сотрудники юридических служб компаний-партнеров КМГ отметили важность работы по выработке унифицированных подходов в правовой сфере, созданию единой политики взаимодействия с ДЗО в рамках дивизиональной системы управления, по централизации многих функций.









Майк Уильямс выразил удовлетворение сотрудничеством с юристами КМГ: «Получаю большое удовольствие от плодотворного сотрудничества и обмена опытом с правовым блоком КМГ. Уверен, что в будущем взаимодействие необходимо продолжить» - сказал он.





Выступивший в ходе заинтересованного разговора генеральный менеджер департамента правового обеспечения ТОО «Тенгизшевройл» Самат Аженов подчеркнул, что правовой блок КМГ также успешно генерирует достойные внимания идеи и наработки - в частности, он высоко оценил идею о проведении в КМГ еженедельных совещаний с приглашением экспертов в области права, нефтегазового сектора и смежных отраслей экономики. Такие встречи, считают в КМГ, позволяют обсудить наиболее актуальные и спорные вопросы права, что называется, лицом-к-лицу с создателями законов и норм.









В рамках круглого стола были обсуждены вопросы дальнейшего стратегического партнерства и укрепления взаимоотношений между юридическими службами компаний.







