Как Альварес включает «режим зверя» перед боем с Головкиным

Твиттер сайта BoxingHypeStore.com опубликовал видеофрагмент тренировки мексиканского боксера Сауля Альвареса (49-1-1, 34 КО), который продолжает подготовку к поединку с казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО), сообщает Sports.kz.









VIDEO: 25 days out, Canelo Alvarez in Beast Mode for Golovkin fight Sept 16th #CaneloGGG ???????????????? pic.twitter.com/Wr1jF3qd9B — BoxingHypeStore.com (@BoxingHype) 22 августа 2017 г.





«Осталось 25 дней. „Канело“ в режиме зверя готовится к бою с Головкиным 16 сентября», — подписано видео.





Напомним, бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Геннадий поставит на кон титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе, Сауль — пояс линейного чемпиона по версии журнала The Ring.



