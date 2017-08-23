Как Альварес включает «режим зверя» перед боем с Головкиным

23 августа 2017, 08:53

Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

Твиттер сайта BoxingHypeStore.com опубликовал видеофрагмент тренировки мексиканского боксера Сауля Альвареса (49-1-1, 34 КО), который продолжает подготовку к поединку с казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО), сообщает Sports.kz.



«Осталось 25 дней. „Канело“ в режиме зверя готовится к бою с Головкиным 16 сентября», — подписано видео.

Напомним, бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Геннадий поставит на кон титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе, Сауль — пояс линейного чемпиона по версии журнала The Ring.

Фото: BoxingHypeStore.com

Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код