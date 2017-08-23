Как Альварес включает «режим зверя» перед боем с Головкиным
23 августа 2017, 08:53
Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.
Твиттер сайта BoxingHypeStore.com опубликовал видеофрагмент тренировки мексиканского боксера Сауля Альвареса (49-1-1, 34 КО), который продолжает подготовку к поединку с казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО), сообщает Sports.kz.
VIDEO: 25 days out, Canelo Alvarez in Beast Mode for Golovkin fight Sept 16th #CaneloGGG ???????????????? pic.twitter.com/Wr1jF3qd9B— BoxingHypeStore.com (@BoxingHype) 22 августа 2017 г.
«Осталось 25 дней. „Канело“ в режиме зверя готовится к бою с Головкиным 16 сентября», — подписано видео.
Напомним, бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Геннадий поставит на кон титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе, Сауль — пояс линейного чемпиона по версии журнала The Ring.
Фото: BoxingHypeStore.com
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