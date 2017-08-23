В Алматы 91-летнего ветеран ВОВ живет в грязной каморке, без ухода и горячей еды

В тяжелом положении оказался ветеран Великой Отечественной войны Иван Чеботарев в Алматы. Дедушка в 91 год оказался в полном одиночестве без заботы и элементарных условий для нормальной жизни. Он живет в затхлой каморке, передает передает 31 канал





Ветеран Великой Отечественной войны Иван Карпович Чеботарев не теряет оптимизма. Хотя свои дни ему приходится доживать в полном одиночестве в этой грязной, крохотной, затхлой комнате. По словам дедушки, сын обманным путем выселил его из благоустроенной квартиры и перевез в старый дом. А сам продал недвижимость и уехал в Россию. Свою мать мужчина якобы вывез в чужой город и оставил там. Где она и что с ней, ветеран не знает. Внуки пенсионера навещают изредка.





ИВАН ЧЕБОТАРЕВ, ветеран Великой Отечественной войны:





– Чтобы была какая-то забота обо мне. Неужели я этого не достоин? В 17 лет пошел, мальчишка, с 8 класса. Пошел защищать Родину! И вот, остался в таком состоянии. Это разве не обидно? Обидно!





Ивану Карповичу 91 год, инвалидность І группы и 6 недугов: сахарный диабет, катаракта, недержание, радикулит, грибок, а пару лет назад он перенес еще и паралич. Если повезет, то кушает два раза в день. Купался в последний раз 5 месяцев назад.





В центре занятости сообщили, что для того, чтобы получить социальную помощь, ветерану необходима прописка по месту жительства. В акимате Алматы нам пообещали оформить пенсионера в дом ветеранов.





ЛАЙЛА ОРАЗБАЕВА, руководитель алатауского районного отдела занятости и социальных программ:





– Мы разговаривали с его внуком, у них проблемы с документами на дом. Поэтому на сегодняшний день у них нет прописки, в связи с этим от него заявления не поступали на социальную помощь.





Сейчас в Алматы проживает около 460 фронтовиков и больше и 18 тысяч тружеников тыла. В Совете ветеранов ничего об Иване Карповиче не слышали. Но обещали помочь.





ГУЛЬСАРА КЕНБАЕВА, пресс-секретарь ОФ «Совет Ветеранов ВОВ, тружеников тыла и детей войны»:





– Это адресная помощь на дому, это социальная помощь на дому. Психологическая помощь, потому что, кроме материальных или каких-то проблем, у этих людей есть еще недостаток в общении, в востребованности. Такая категория граждан.





Внук ветерана иногда приезжает навестить деда, ведь именно он и затеял ремонт в доме пенсионера, чтобы жить в нем со своей семьей. Своему 91-летнему деду он пообещал выделить комнатку в пристройке. Ремонт затянулся, а Иван Карпович остался жить без элементарных условий. И неизвестно, сколько еще придется ютиться фронтовику в этой захламленной, грязной каморке, без ухода и горячей еды.



