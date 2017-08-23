Ержан Нургалиев: Для меня честь выступать на Всемирных армейских играх и болеть за наших солдат

В рамках Всемирных Армейских Игр «Armygames-2017» по танковому биатлону, в подмосковном Алабино состоялись сольные концерты известного казахстанского тенора Ержана Нургалиева, сообщает Zakon.kz





За вклад в развитие творческих связей между Россией и Казахстаном Ержан Нургалиев награжден юбилейной медалью «Героя Советского Союза Халык Кахарманы генерала армии Нурмагамбетова Сагадата Кожахметовича».





Танковый биатлон - прикладные соревнования между танковыми экипажами в искусстве вождения и стрельбы среди вооруженных сил государств и стран мира. Инициатором проведения армейских состязаний является министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу. Первые международные соревнования по танковому биатлону состоялись в подмосковном Алабино в 2013 году, где приняли участие танковые экипажи России, Армении, Беларуси и Казахстана. С каждым годом география армейских состязаний увеличивается.





В этом году сборная Казахстана по танковому биатлону заняла второе место среди 28 стран мира, первое место - Россия, третье - Китай.





- Для меня особая честь выступать на мероприятии международного масштаба, где была высоко представлена сила и мощь вооруженных сил сильнейших стран мира, - говорит певец Ержан Нургалиев . - И, конечно же, непередаваемая гордость за наш Казахстан, который вошел в тройку лидеров. В честь победы наших ребят, я вручил свой альбом министру обороны Российской Федерации Сергею Шойгу. Мы с продюсерским центром поддержали команду культурной программой. Поздравляю нашу сборную с серьезным успехом глобального военного уровня!





Дамиля Тасмагамбетова, глава казахской национально-культурной автономии города Москвы, член Торгово-промышленной Палаты России отметила:

- Это событие произвело фурор, очередной раз подчеркнув творческий потенциал нашего земляка, смело покоряющего мировые сцены, в данном случае военно-спортивного международного масштаба. Реакция зрителей была потрясающей, а представители азербайджанской делегации несколько раз просили на бис исполнить Ержана Нургалиева песню легендарного М. Mагомаева "Синяя вечность" и даже обратились с просьбой посетить Баку с сольным концертом.





Выступления Ержана Нургалиева состоялись на церемонии открытия танкового биатлона, в Доме Дружбы, Доме офицеров и на плацу Военного городка парка "Патриот". Очень трогательным было выступление нашего тенора на сцене в Алабино совместно с Ансамблем воздушно-космических войск РФ в сопровождении военного оркестра. В исполнении нашего неоклассика прозвучали казахские народные песни, а также мировые шлягеры из репертуара А. Бочелли, Ф. Синатры, А. Челентано, М. Магомаева, Р. Бейбутова.





Также в рамках культурной программы состоялась персональная выставка известного казахстанского художника Ермурата Ерхасана.







































