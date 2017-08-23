Демократы изучают потенциальных конкурентов Трампа на выборах в 2020 году

Национальный комитет Демократической партии США собирает досье на потенциальных конкурентов президента Дональда Трампа из числа его однопартийцев-республиканцев на выборах-2020

"Бурное президентство Трампа погрузилось в полный хаос, так что мы готовы ко всем сценариям", — заявила директор нацкомитета демократов по исследованиям Лорен Диллон.





По ее словам, среди потенциальных соперников Трампа из числа республиканцев демократы выделяют вице-президента Майка Пенса, губернатора Огайо Джона Кейсика, постпреда США при ООН Никки Хейли и сенатора от Небраски Бена Сасса. В частности, прошлое Пенса и Кейсика "копают" более 25 сотрудников демократов, относительно других также собирают данные об их политической карьере, финансах, возможных конфликтах интересов и отношениях с Трампом.





Подобные действия оппозиции весьма нетипичны, поскольку в США в целом не принято, чтобы однопартийцы бросали вызов на выборах действующему президенту, желающему переизбраться. Однако демократы ставят на уязвимость Трампа и его натянутые отношения с элитой республиканцев, а также на скандалы, которые периодически возникают вокруг него.



