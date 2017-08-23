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Книга с редкими фото Нурсултана Назарбаева презентована в Астане

23 августа 2017, 10:16

Автор книги Айтбай Саулебек, ранее написавший произведения «Золотая колыбель Президента».

В Центральном аппарате партии «Нұр Отан» состоялась презентация новой историко-биографической книги «Құрыш тұлға» («Стальной профиль»), посвященной жизни и деятельности Президента РК, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу партии.

Издание, вышедшее в свет по инициативе партии, охватывает карагандинский и темиртауский периоды деятельности Главы государства. Написал книгу известный публицист, лауреат президентской премии в области СМИ, автор изданного ранее произведения «Золотая колыбель Президента» Айтбай Саулебек.

В новом издании представлены обширный массив архивных материалов, воспоминания соратников, а также не публиковавшиеся ранее копии уникальных документов. Книга написана на документальной основе и состоит из семи разделов. Особенностью красочно оформленного издания является также богатый фотоматериал, в том числе, редкие фотографии Елбасы.



Предисловие к книге написал Первый заместитель Председателя партии «Нұр Отан» Мухтар Кул-Мухаммед. Отметив триумфальнуюю историческую роль Нурсултана Назарбаева в становлении и развитии независимого Казахстана, М.Кул-Мухаммед выразил уверенность, что «новая книга будет интересна всем казахстанцам, которые гордятся своим Лидером и видят в каждом периоде его биографии высокие примеры служения Родине» .

В ходе работы над книгой автор провел многочисленные встречи в Москве, Омске, Алматы, Караганде, Темиртау и Астане с коллегами и соратниками, которые учились и трудились вместе с Нурсултаном Назарбаевым.

Некоторые из них - Кабидолла Сарекенов, Толеутай Сулейменов, Куаныш Омашев, Ермек Толеубаев, Токтархан Ыскаков - приняли участие в презентации книги и поделились мнением об особенностях и ценности нового произведения в качестве одного из документальных источников по новейшей истории Казахстана.

Книга «Құрыш тұлға» вышла в издательстве «Деловой мир».

Фото пресс-служба партии «Нұр Отан»

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