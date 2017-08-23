Книга с редкими фото Нурсултана Назарбаева презентована в Астане
23 августа 2017, 10:16
Автор книги Айтбай Саулебек, ранее написавший произведения «Золотая колыбель Президента».
В Центральном аппарате партии «Нұр Отан» состоялась презентация новой историко-биографической книги «Құрыш тұлға» («Стальной профиль»), посвященной жизни и деятельности Президента РК, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу партии.
Издание, вышедшее в свет по инициативе партии, охватывает карагандинский и темиртауский периоды деятельности Главы государства. Написал книгу известный публицист, лауреат президентской премии в области СМИ, автор изданного ранее произведения «Золотая колыбель Президента» Айтбай Саулебек.
В новом издании представлены обширный массив архивных материалов, воспоминания соратников, а также не публиковавшиеся ранее копии уникальных документов. Книга написана на документальной основе и состоит из семи разделов. Особенностью красочно оформленного издания является также богатый фотоматериал, в том числе, редкие фотографии Елбасы.
Предисловие к книге написал Первый заместитель Председателя партии «Нұр Отан» Мухтар Кул-Мухаммед. Отметив триумфальнуюю историческую роль Нурсултана Назарбаева в становлении и развитии независимого Казахстана, М.Кул-Мухаммед выразил уверенность, что «новая книга будет интересна всем казахстанцам, которые гордятся своим Лидером и видят в каждом периоде его биографии высокие примеры служения Родине» .
В ходе работы над книгой автор провел многочисленные встречи в Москве, Омске, Алматы, Караганде, Темиртау и Астане с коллегами и соратниками, которые учились и трудились вместе с Нурсултаном Назарбаевым.
Некоторые из них - Кабидолла Сарекенов, Толеутай Сулейменов, Куаныш Омашев, Ермек Толеубаев, Токтархан Ыскаков - приняли участие в презентации книги и поделились мнением об особенностях и ценности нового произведения в качестве одного из документальных источников по новейшей истории Казахстана.
Книга «Құрыш тұлға» вышла в издательстве «Деловой мир».
Фото пресс-служба партии «Нұр Отан»
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4874416-68a5e9bd2f44e1ac4a99e2b3513fd1ef
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...