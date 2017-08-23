В квитанциях комуннальных услуг алматинцев больше нет дополнительных платных услуг

Оплачивая за коммунальные услуги, многие алматинцы многоквартирных жилых домов не обращают внимания на дополнительные платежи в квитанциях. Управлением жилья и жилищной инспекции города Алматы изучена правомерность включения в квитанцию отдельных платежей, сообщает Zakon.kz.

При изучении квитанций АО «Алсеко» и ТОО «ИВЦ» Управлением установлено, что помимо основных платежей (электричество, вода, тепло) в квитанции включены дополнительные услуги, за которые жители платят деньги.

В последних строках квитанции можно увидеть такие добровольные платежи как оказание юридических услуг, очистка вентиляционных каналов, справочная служба о вакансиях, телефонная справочная служба и т.п., за которые должны платить собственники квартир.

В соответствии с требованиями жилищного законодательства издержки связанные с содержанием дома, в том числе добровольные платежи должны рассматриваться на общем собрании жителей и приниматься большинством голосов жильцов. Чего не было сделано.

В квитанциях ТОО «ИВЦ» есть несколько видов добровольных услуг, такие как юридические услуги 25 тенге в месяц, справочная 90 тенге в месяц, справочная о вакансиях 85 тенге в месяц.

При этом, не факт, что каждый собственник квартиры, а их у нас в городе Алматы насчитывается 379 338 (квартир) получают юридическую консультацию или пользуются справочником.

Даже по предварительным подсчетам, если 30% жителей, не заглядывая в квитанцию, оплатят эти услуги, то это будет в месяц более 22 млн.тенге, а в год более 270 млн.тенге.

По итогам проведеной работы Управления жилья и жилищной инспекции города Алматы совместно с Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Алматы в АО «Алсеко» и ТОО «ИВЦ» исключены все дополнительные платежи, не согласованные жителями домов.