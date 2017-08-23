Трамп заявил, что Ким Чен Ын начал уважать США

Президент США Дональд Трамп полагает, что лидер КНДР Ким Чен Ын начал уважать США. Об этом Трамп заявил во вторник, выступая перед своими сторонниками в городе Финикс (штат Аризона)

"Я уважаю тот факт, и я в это верю, что Ким Чен Ын начал нас уважать. Я уважаю этот факт. Возможно, из этого выйдет что-то хорошее", - сказал президент.





Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной на фоне активного развития Пхеньяном своей ракетной программы. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, что вызвало острую реакцию со стороны США, Японии и Южной Кореи. Трамп, в частности, заявил, что КНДР не следует угрожать Вашингтону, и обещал ответить на выпады "огнем и яростью, которых мир никогда не видывал".





Вскоре агентство ЦТАК сообщило, что КНДР разрабатывает план пуска ракет в направлении Гуама с целью продемонстрировать возможность нанесения превентивного удара по военным объектам США, в том числе по авиабазе Андерсен, где дислоцированы стратегические бомбардировщики B-52.



