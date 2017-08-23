Трамп заявил, что Ким Чен Ын начал уважать США
23 августа 2017, 12:12
По словам президента Соединенных Штатов, если его догадки соответствуют действительности, из этого может выйти "что-то хорошее".
Президент США Дональд Трамп полагает, что лидер КНДР Ким Чен Ын начал уважать США. Об этом Трамп заявил во вторник, выступая перед своими сторонниками в городе Финикс (штат Аризона), сообщает ТАСС.
"Я уважаю тот факт, и я в это верю, что Ким Чен Ын начал нас уважать. Я уважаю этот факт. Возможно, из этого выйдет что-то хорошее", - сказал президент.
Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной на фоне активного развития Пхеньяном своей ракетной программы. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, что вызвало острую реакцию со стороны США, Японии и Южной Кореи. Трамп, в частности, заявил, что КНДР не следует угрожать Вашингтону, и обещал ответить на выпады "огнем и яростью, которых мир никогда не видывал".
Вскоре агентство ЦТАК сообщило, что КНДР разрабатывает план пуска ракет в направлении Гуама с целью продемонстрировать возможность нанесения превентивного удара по военным объектам США, в том числе по авиабазе Андерсен, где дислоцированы стратегические бомбардировщики B-52.
15 августа ЦТАК сообщило, что лидер страны Ким Чен Ын получил отчет военного командования о плане ракетного пуска в сторону острова Гуам. По информации агентства, северокорейский лидер заявил, что военные "должны быть всегда готовы к действию в любой момент, когда решит партия". Вместе с тем ЦТАК отметило, что Ким Чен Ын "хочет еще немного посмотреть на безрассудные и глупые поступки янки". Вскоре после этого Трамп опубликовал запись в Twitter, в которой назвал "мудрым и обоснованным" решение Ким Чен Ына.
Фото: riss.ru
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