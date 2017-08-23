Силовики вступили в бой с бандитами на северо-западе Ингушетии
23 августа 2017, 12:15
На территории данного населенного пункта введен режим контр-террористической операции.
Сотрудники правоохранительных органов вступили в бой с боевиками в селе Пседах Малгобекского района на северо-западе Ингушетии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
Силовики блокировали частный дом, где укрывались участники бандподполья, уточняет ТАСС. Преступники открыли огонь по стражам порядка.
На территории данного населенного пункта введен режим контр-террористической операции. Действует ряд ограничений на передвижение транспорта и гражданских лиц.
13 августа в Назрановском районе Ингушетии неизвестные обстреляли автомобиль заместителя начальника батальона патрульно-постовой службы Малгобекского МОВД. Полицейский скончался от полученных ранений.
14 августа сотрудники правоохранительных органов ликвидировали в дагестанском селе Орота лидера так называемой хунзахской бандгруппы. Хаджимурад Гаджиев отказался сдать оружие и открыл стрельбу по силовикам. В ходе боестолкновения находившийся в федеральном розыске преступник был уничтожен.
Фото: ИЦ НАК / РИА Новости
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