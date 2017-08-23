Азамат Айтхожин: Астана вновь порадовала Казахстан победой!

Президент профессиональной футбольной лиги Казахстана прокомментировал прошедший матч футбольного клуба "Астана" в Лиге Чемпионов УЕФА, где столичный коллектив добился победы над "Селтиком" со счетом 4:3.





- "Астана" снова подарила настоящий праздник всем любителям футбола! Я уверен, что матч, который транслировался по всему миру, оставил только положительные эмоции у ценителей игры. Многие считали, что интрига в противостоянии с "Селтиком" умерла после матча с Глазго. Некоторые скептики даже попытались забросать команду камнями, дополнительно оказав давление на футболистов.





Но чемпион Казахстана выдержал все испытания и доказал, что в нашей стране футбол находится на высоком организационном уровне. И осечка, подобно той, что сложилась ранее в Шотландии - только закаляет нашу команду.

Столичный коллектив нанес шотландцам первое поражение, прервав безпроигрышную серию "Селтика" из 40 матчей! Это по-настоящему приятное достижение! Более того, "Астана" улучшила свои показатели, продлив количество матчей, которые наша команда не уступает на своем поле в еврокубках.





Хочу поблагодарить весь футбольный клуб "Астана" - руководство, тренеров, игроков. Они не опустили руки, а сражались за честь Казахстана, клуба и всего отечественного футбола. Да, пусть не получилось сыграть "на ноль", однако шотландцам не удалось сломить клуб в двухматчевом бою. И та игра, которую весь мир увидел сегодня, заставляет гордиться и верить - впереди у "Астаны" большие победы. Желаю удачи в предстоящей жеребьевке в Лиге Европы УЕФА!, - сказал президент ПФЛК.