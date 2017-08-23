В Саудовской Аравии задержали станцевавшего «Макарену» подростка





Подростка задержали «за неподобающее общественное поведение» и «воспрепятствование дорожному движению». Имя и национальность нарушителя не называются.

В полиции не указали, какое наказание ждет танцора , отмечает РИА Новости.

Напомним, в прошлом месяце саудовская полиция задержала девушку, которая прогулялась по улице в короткой юбке.

Поводом к задержанию стало видео, на котором подросток в наушниках танцует в городе Джидде «Макарену» перед стоящими на светофоре автомобилями. Ролик стал очень популярным в соцсетях среди жителей арабских стран.