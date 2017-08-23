Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Саудовской Аравии задержали станцевавшего «Макарену» подростка

23 августа 2017, 12:41

Подростка задержали «за неподобающее общественное поведение» и «воспрепятствование дорожному движению».

В Саудовской Аравии задержали станцевавшего «Макарену» подростка, сообщает НТВ.ru.

Поводом к задержанию стало видео, на котором подросток в наушниках танцует в городе Джидде «Макарену» перед стоящими на светофоре автомобилями. Ролик стал очень популярным в соцсетях среди жителей арабских стран.

Подростка задержали «за неподобающее общественное поведение» и «воспрепятствование дорожному движению». Имя и национальность нарушителя не называются.

В полиции не указали, какое наказание ждет танцора, отмечает РИА Новости.

Напомним, в прошлом месяце саудовская полиция задержала девушку, которая прогулялась по улице в короткой юбке.


MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...