В Саудовской Аравии задержали станцевавшего «Макарену» подростка
23 августа 2017, 12:41
Подростка задержали «за неподобающее общественное поведение» и «воспрепятствование дорожному движению».
В Саудовской Аравии задержали станцевавшего «Макарену» подростка, сообщает НТВ.ru.
Поводом к задержанию стало видео, на котором подросток в наушниках танцует в городе Джидде «Макарену» перед стоящими на светофоре автомобилями. Ролик стал очень популярным в соцсетях среди жителей арабских стран.
Подростка задержали «за неподобающее общественное поведение» и «воспрепятствование дорожному движению». Имя и национальность нарушителя не называются.
В полиции не указали, какое наказание ждет танцора, отмечает РИА Новости.
Напомним, в прошлом месяце саудовская полиция задержала девушку, которая прогулялась по улице в короткой юбке.
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