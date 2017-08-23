Допинг-тест самого молодого чемпиона в истории UFC Джонса дал положительный результат

23 августа 2017, 12:55

Его и ранее уличали в употреблении запрещённых препаратов.

Допинг-проба, взятая у чемпиона UFC в полутяжёлом весе Джона Джонса накануне победного для бойца поединка с Даниэлем Кормье, дала положительный результат, сообщает RT.

Проба была взята у 30-летнего спортсмена 28 июня, за день до титульного боя с Кормье.

Джонса ранее уличали в употреблении запрещённых препаратов. В 2016 году он был отстранён на год, в результате чего потерял удерживаемый им с 2011 года титул.

Фото: SuperKarate.RU

Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код