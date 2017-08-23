Акишев: никакого давления на Нацбанк со стороны отдельных людей нет

Председатель Национального банка РК Данияр Акишев поблагодарил Нурсултана Назарбаева за поддержку политики регулятора и отметил, что сейчас на Национальный банк никто не оказывает давление.





В ходе пресс-брифинга глава регулятора отметил, что него очень важной является та поддержка, которую ему оказывает глава государства и он благодарен за те слова, которые были произнесены президентом на заседании правительства в феврале. Тогда Нурсултан Назарбаев предложил считать вмешательство в дела Национального банка вмешательством в дела финансовой системы страны и наказывать.





"Работа на таком рынке, который после кризиса действительно испытывает проблемы, есть эти проблемы у отдельных участников финансового рынка, естественно участники финансового рынка сталкиваются с тем, что необходимо инвестировать в свои компании значительные ресурсы и средства, и многим это не нравится. Наверное, корень отдельных проблем они видят в действиях регулятора. Хотя на самом деле здесь речь идет об изменениях среды", — рассказал глава регулятора.

Он подчеркнул, что регулятор должен быть всегда уверен в том, что делает правильную политику. В первую очередь, то поручение главы государства, которое было произнесено это, в первую очередь, поддержка политики Национального банка.

"Если детально говорить о каком-то влиянии — сейчас мы абсолютно чувствуем себя комфортно, никакого давления со стороны отдельных людей, так называемых "спонсоров" у нас нет, более того мы видим, что есть сейчас значительно выросло взаимопонимание между регулятором и финансовым сектором", — отметил глава Нацбанка.

Это, по его мнению, связано с тем, финансовый сектор понимает, что проводимая регулятором политика, нацелена на оздоровление самих же этих компаний и на их устойчивость в будущем, а, значит, и на рентабельность тех же акционеров.

Напомним, в феврале текущего года на расширенном заседании правительства Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил поддержку председателю Национального Банка РК Данияру Акишеву.

"Действуй смело, никого не бойся. Честно, по закону, как положено. Кто будет вмешиваться, лезть, скажи мне фамилию", — обратился к Акишеву Назарбаев на расширенном заседании правительства. Президент предложил считать вмешательство в дела Национального банка вмешательством в дела финансовой системы страны и наказывать.

