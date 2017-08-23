Участники Межбанковского объединения ШОС ознакомились с Системой раннего оповещения, внедренной БРК в 2016 году

В рамках Межбанковского объединения Шанхайской организации сотрудничества (далее - МБО ШОС, Объединение) в г. Астана 23 августа т. г. открылся семинар на тему «Система управления рисками», организованный АО «Банк Развития Казахстана» (дочерняя структура холдинга «Байтерек», далее – БРК, Банк). Участники семинара ознакомились с Системой раннего оповещения (далее - СРО), внедренной БРК в 2016 году. СРО позволяет БРК своевременно выявлять и реагировать на возникающие риски, связанные с реализацией профинансированных Банком инвестиционных проектов и сделок, а также межбанковским кредитованием.









Открывая работу семинара, Председатель Правления БРК Болат Жамишев отметил, что «качественный риск-менеджмент, гибко реагирующий на текущие изменения в экономике и кредитном рынке, представляет первостепенное значение для Банка развития как финансирующей организации».









«За последние три года Банком выстроена «проактивная» система риск-менеджмента, которая позволяет своевременно реагировать на все вызовы во внешней среде, включая макроэкономические шоки. Хорошим примером может служить практикующееся с начала 2015 года стресс-тестирование кредитного портфеля, которое позволило нам выявить проекты, высокочувствительные к валютным рискам. Своевременная работа по этим проектам помогла Банку удержать качество кредитного портфеля», - подчеркнул Б.Жамишев.









Система СРО БРК включает четыре этапа раннего оповещения: идентификация, оценка, контроль и мониторинг. СРО позволяет на раннем этапе обеспечить своевременное реагирование на ухудшение риск-профиля по тому или иному контрагенту Банка. СРО, в соответствии с международными стандартами, предусматривает присвоение контрагентам БРК соответствующих статусов на основании риск-индикаторов. Значения риск-индикаторов могут находиться в «зеленой» зоне, но также в «желтой» зоне – если наблюдается значительное ухудшение качества кредитов. Если риск-индикаторы относятся к «красной зоне», дальнейшая непрерывная деятельность заемщика ставится под сомнение, и имеются нарушения финансовых ковенантов.









В работе семинара, который завершится 24 августа, приняли участие представители банков-членов МБО ШОС: Государственный Банк Развития Китая, РСК Банка (Расчетно-сберегательная компания Кыргызстана), Внешэкономбанка России, «Амонатбанка» (Таджикистан), «Хабиб Банка Лимитед» (Пакистан), банков-партнеров МБО ШОС: Евразийского банка развития, ОАО «АСБ Беларусбанк» и Банка развития Монголии, а также представители «МСП Инвестиции» УКО ЗАО Республики Армения.









Соглашение о межбанковском сотрудничестве между уполномоченными банками государств - членов ШОС было подписано 26 октября 2005 года. На сегодняшний день банками-членами МБО ШОС являются: АО «Банк Развития Казахстана», Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности Российской Федерации (Внешэкономбанк)», Государственный Банк Развития Китая, ОАО «Расчетно-Сберегательная Компания» (Кыргызская Республика), Государственный сберегательный банк Республики Таджикистан «Амонатбонк» и Национальный Банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан. 9 июня 2017 года «Хабиб Банк Лимитед» (Пакистан) и Индийская инфраструктурная финансовая компания (Индия) стали полноправными членами организации.







