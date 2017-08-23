Бейбит Мырзагелдиев: На хадж в Мекку отправляются первые рейсы казахстанских паломников

Сегодня ночью из нашей столицы вылетит первый рейс с 400 паломниками на борту по маршруту Астана – Медина.

В этом году наши сотрудники на хадж подготовились более основательно, организация нынешнего хаджа отличается от прошлогоднего тем, что сейчас перевозка паломников осуществляется отечественной авиакомпанией, до Мекки и Медины можно будет долететь чартерным рейсом в течение 4-5 часов. Об этом и другом – читайте в интервью руководителя Хадж-Миссии Казахстана Бейбита Мырзагелдиева специально для Zakon.kz





– Бейбит Алипбекулы, мусульмане нашей страны уже отправляются на хадж. В этом году вы второй раз подряд становитесь руководителем Хадж-Миссии Казахстана. Есть ли в организации паломничества какие-либо нерешенные вопросы, как в целом прошла подготовка?





– Подготовка к хаджу прошла хорошо, на высоком уровне, ответственные исполнители по вопросам его организации выполнили все свои обязательства.





Сегодня ночью из нашей столицы вылетит первый рейс с 400 паломниками на борту по маршруту Астана – Медина, среди провожающих будет и Верховный муфтий Ержан кажы Малгажыулы.





Работу с паломниками во время хаджа будет вести Хадж-Мисся Казахстана. По решению муфтията, в этом году в состав Хадж-Миссии вошли 13 человек. Это квалифицированные религиозные ученые, опытные специалисты, врачи, журналисты. В Хадж-Миссии работают информационно-проповеднеческие группы и группа медицинской помощи. Ими составлены рабочие планы, в соответствии с которыми они будут вести свою деятельность.





Кроме того, предварительно были проведены мероприятия по подписанию соглашений и договоров на международном уровне, решены другие важные вопросы, в том числе подписан договор между муфтиятом и 16 турфирмами, которые были признаны соответствующими требованиям Духовного управления мусульман Казахстана, так что каких-либо нерешенных вопросов или проблем по хаджу на данный момент нет.





– Как известно, в этом году Королевство Саудовской Аравии предоставило Казахстану 2500 путевок на хадж. Что означает «путевки» и как вам удалось достигнуть такого соглашения?





– Квоту, то есть места для поездки на хадж, Министерство по делам хаджа Королевства Саудовской Аравии выделяет ежегодно согласно численности населения определенной мусульманской страны.





Во время рабочего визита председателя ДУМК Ержана кажы Малгажыулы в Саудовскую Аравию, Министерство по делам хаджа выделило Казахстану 2500 мест. То есть, на хадж в этом году могут поехать только 2500 паломников, не более. Нельзя путать эти квоты на хадж с бесплатными путевками.





К примеру, в Турции проживают 80 миллионов мусульман, им ежегодно выделяется примерно 80 тысяч мест. Министерство по делам хаджа КСА заключает официальное соглашение только с Духовным управлением мусульман Казахстана, на основании которого выделяются квоты. ДУМК предоставляет эти квоты тем турфирмам, которые имеют опыт работы не менее пяти лет в сфере хаджа, хорошие показатели обслуживания и не имеют замечаний со стороны муфтиата.





– Какие меры применяются в отношении тех туркомпаний, которые не соответствуют требованиям ДУМК?





– В прошлом году ДУМК объявило открытый конкурс среди турфирм. Были отобраны компании, которые соответствовали требованиям конкурса. Тем турфирмам, которые не соответствовали этим требованиям, было поставлено условие: если в течение года они не исправят замечания ДУМК, то ДУМК не будет подписывать с ними договор.





– В какую сумму обойдется хадж для наших мусульман?





- У вышесказанных 16 турфирм имеются разные пакеты. К примеру, у компании «Tawaf travel», которая открылась при ДУМК, стоимость эконом-пакета составляет 3800 долларов США, стандартного пакета - 4200 долларов США. В данную стоимость входят авиабилеты в Мекку и Медину, двухразовое питание, 5 литров воды «зам-зам», удобные шатеры на горах Мина и Арафат, посещение священных мест, специальное одеяние, предназначенное для хаджа, ручные и дорожные сумки.





– В соседнем Узбекистане на хадж не могут отправиться люди, которые имеют коммунальные долги. Могут ли в Казахстане ввести подобные правила или ограничения?





– В соответствии с действующим законодательством, у нас на хадж не могут отправиться граждане, которым запрещено выезжать за границу. В основном от паломника требуется, чтобы он оплатил все долги, обеспечил на период отъезда деньгами и всем необходимым свою семью, чтобы близкие ни в чем не нуждались за время его отсутствия. В священное место желательно ехать свободным от всяких долгов.





В нашей стране согласно действующему закону нет такого, чтобы не отпускали на хадж людей, имеющих коммунальную задолженность. Возможно, в будущем будет рассмотрено внесение подобных требований, а пока в этом нет никакой необходимости.





– Проводит ли Духовное управление тщательную проверку и собирает ли сведения о наших паломниках? Бывает ли, что желающий отправиться на хадж не соответствует каким-либо требованиям ДУМК?





– Духовное управление не ставит мусульману каких-либо ограничений или требований по его национальным или языковым признакам. Всевышний Аллах сделал хадж обязательным для тех мусульман, которые имеют для этого материальные возможности и здоровье. К слову, среди желающих совершить паломничество часто встречаются 80-летние старцы, мы им советуем выходить в путь в сопровождении близких родственников, потому что жаркая погода и акклиматизация могут отрицательно повлиять на самочувствие человека. И вообще тем, кто имеет какие-то жалобы на здоровье, после консультации врача рекомендуем еще раз всё хорошенько обдумать и принять правильное решение насчет хаджа. Хадж требует не только финансовых затрат, но и здоровья, ведь паломникам приходится много ходить пешком, поэтому на курсах по совершению хаджа, а также в Центре обучения хаджу в Алматы мы предупреждаем наших соотечественников обо всех нюансах паломничества.





– Какие меры приняты вами для обеспечения безопасности казахстанцев? Вы говорили, что во время поездки паломников будут сопровождать врачи. Какие еще действия будут предприняты со стороны Хадж-Миссии?





– При центральном штабе Хадж-Миссии, который будет действовать в городах Мекке и Медине, будут оборудованы стационарные пункты, где под руководством врача Руслана Избасарова нашим паломникам круглосуточно будет оказываться необходимая медицинская помощь. Руслан Избасаров – опытный, высококвалифицированный врач, он и в прошлом году возглавлял врачебную бригаду. Они взяли с собой все необходимые лекарства и медикаменты. Кроме того, в каждой турфирме есть свой врач, который будет оказывать первую медицинскую помощь паломникам фирмы.





Члены Хадж-Миссии будут проводить плановые проверки в гостиницах, где разместятся наши паломники, проверять своевременную подачу и качество еды, санитарно-гигиеническое состояние в номерах, проведение проповеднеческих и разъяснительных работ, рассматривать жалобы и предложения от паломников, проводить их ежедневный медицинский осмотр и так далее.





Также каждой турфирме выделены гиды, они будут сопровождать паломников и вести разъяснительные работы. В период паломничества у 55 ответственных лиц будет работать единая сотовая связь.





Информационно-проповеднеческую группу будет вести главный специалист отдела шариата и фетвы ДУМК Бауыржан Алиулы. Данная группа будет проводить разъяснительную и проповедническую работу среди паломников, отвечать на все интересующие их вопросы. Основной задачей группы является разъяснение основных положений и правил совершения паломничества, освещение работы Хадж-Миссии, своевременная подача материалов и сведений для отечественных средств массовой информации, публикация просветительских материалов, связанных с паломничеством.





Координирующую и организационную работу Хадж-Миссии будут вести директор компании «Tawaf travel» при ДУМК Жандилла Бекжигитов и главный специалист отдела хаджа ДУМК Канат Бекжанов.





В этом году наши сотрудники на хадж подготовились более основательно, организация нынешнего хаджа отличается от прошлогоднего тем, что в этом году перевозка паломников осуществляется отечественной авиакомпанией, до Мекки и Медины можно будет долететь чартерным рейсом в течение 4-5 часов.





До этого, как вы знаете, полет совершался с пересадками, в том числе через Турцию и на дорогу в общей сложности у наших паломников уходило почти сутки.





– Бейбит Алипбекулы, вы и в прошлом году были руководителем Хадж-миссии Казахстана и в прошлом году впервые за последние несколько лет среди казахстанских паломников не было случаев смертности. Это от подготовки зависит?





- Это зависит от множества факторов, в том числе и от подготовки. Повторяю, мы сделали все возможное, чтобы хадж прошел на высоком уровне и был максимально безопасным для паломников. Они у нас прошли подготовительные курсы, которые работали во всех мечетях регионов.





Кроме того, при мечети «аль-Медина» в Алматы работал специальный хадж-центр, в котором тоже обучали будущих паломников, преподавали теоретические и практические аспекты совершения хаджа, разъясняли все необходимые ритуалы и обряды и, конечно же, вопросы соблюдения мер безопасности. Для этого, например, наглядно показывали правила совершения тавафа вокруг Каабы, как одевать ихрам и многое другое.





Надеемся, что и в этом году хадж для казахстанских паломников будет максимально безопасным и полезным.





Торгын Нурсеитова











