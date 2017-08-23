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Бейбит Мырзагелдиев: На хадж в Мекку отправляются первые рейсы казахстанских паломников

23 августа 2017, 14:09

Сегодня ночью из нашей столицы вылетит первый рейс с 400 паломниками на борту по маршруту Астана – Медина.

В этом году наши сотрудники на хадж подготовились более основательно, организация нынешнего хаджа отличается от прошлогоднего тем, что сейчас перевозка паломников осуществляется отечественной авиакомпанией, до Мекки и Медины можно будет долететь чартерным рейсом в течение 4-5 часов. Об этом и другом – читайте в интервью руководителя Хадж-Миссии Казахстана Бейбита Мырзагелдиева специально для Zakon.kz.

– Бейбит Алипбекулы, мусульмане нашей страны уже отправляются на хадж. В этом году вы второй раз подряд становитесь руководителем Хадж-Миссии Казахстана. Есть ли в организации паломничества какие-либо нерешенные вопросы, как в целом прошла подготовка?

– Подготовка к хаджу прошла хорошо, на высоком уровне, ответственные исполнители по вопросам его организации выполнили все свои обязательства.

Сегодня ночью из нашей столицы вылетит первый рейс с 400 паломниками на борту по маршруту Астана – Медина, среди провожающих будет и Верховный муфтий Ержан кажы Малгажыулы.

Работу с паломниками во время хаджа будет вести Хадж-Мисся Казахстана. По решению муфтията, в этом году в состав Хадж-Миссии вошли 13 человек. Это квалифицированные религиозные ученые, опытные специалисты, врачи, журналисты. В Хадж-Миссии работают информационно-проповеднеческие группы и группа медицинской помощи. Ими составлены рабочие планы, в соответствии с которыми они будут вести свою деятельность.

Кроме того, предварительно были проведены мероприятия по подписанию соглашений и договоров на международном уровне, решены другие важные вопросы, в том числе подписан договор между муфтиятом и 16 турфирмами, которые были признаны соответствующими требованиям Духовного управления мусульман Казахстана, так что каких-либо нерешенных вопросов или проблем по хаджу на данный момент нет.

– Как известно, в этом году Королевство Саудовской Аравии предоставило Казахстану 2500 путевок на хадж. Что означает «путевки» и как вам удалось достигнуть такого соглашения?

– Квоту, то есть места для поездки на хадж, Министерство по делам хаджа Королевства Саудовской Аравии выделяет ежегодно согласно численности населения определенной мусульманской страны.

Во время рабочего визита председателя ДУМК Ержана кажы Малгажыулы в Саудовскую Аравию, Министерство по делам хаджа выделило Казахстану 2500 мест. То есть, на хадж в этом году могут поехать только 2500 паломников, не более. Нельзя путать эти квоты на хадж с бесплатными путевками.

К примеру, в Турции проживают 80 миллионов мусульман, им ежегодно выделяется примерно 80 тысяч мест. Министерство по делам хаджа КСА заключает официальное соглашение только с Духовным управлением мусульман Казахстана, на основании которого выделяются квоты. ДУМК предоставляет эти квоты тем турфирмам, которые имеют опыт работы не менее пяти лет в сфере хаджа, хорошие показатели обслуживания и не имеют замечаний со стороны муфтиата.

– Какие меры применяются в отношении тех туркомпаний, которые не соответствуют требованиям ДУМК?

– В прошлом году ДУМК объявило открытый конкурс среди турфирм. Были отобраны компании, которые соответствовали требованиям конкурса. Тем турфирмам, которые не соответствовали этим требованиям, было поставлено условие: если в течение года они не исправят замечания ДУМК, то ДУМК не будет подписывать с ними договор.

– В какую сумму обойдется хадж для наших мусульман?

- У вышесказанных 16 турфирм имеются разные пакеты. К примеру, у компании «Tawaf travel», которая открылась при ДУМК, стоимость эконом-пакета составляет 3800 долларов США, стандартного пакета - 4200 долларов США. В данную стоимость входят авиабилеты в Мекку и Медину, двухразовое питание, 5 литров воды «зам-зам», удобные шатеры на горах Мина и Арафат, посещение священных мест, специальное одеяние, предназначенное для хаджа, ручные и дорожные сумки.

– В соседнем Узбекистане на хадж не могут отправиться люди, которые имеют коммунальные долги. Могут ли в Казахстане ввести подобные правила или ограничения?

– В соответствии с действующим законодательством, у нас на хадж не могут отправиться граждане, которым запрещено выезжать за границу. В основном от паломника требуется, чтобы он оплатил все долги, обеспечил на период отъезда деньгами и всем необходимым свою семью, чтобы близкие ни в чем не нуждались за время его отсутствия. В священное место желательно ехать свободным от всяких долгов.

В нашей стране согласно действующему закону нет такого, чтобы не отпускали на хадж людей, имеющих коммунальную задолженность. Возможно, в будущем будет рассмотрено внесение подобных требований, а пока в этом нет никакой необходимости.

Проводит ли Духовное управление тщательную проверку и собирает ли сведения о наших паломниках? Бывает ли, что желающий отправиться на хадж не соответствует каким-либо требованиям ДУМК?

– Духовное управление не ставит мусульману каких-либо ограничений или требований по его национальным или языковым признакам. Всевышний Аллах сделал хадж обязательным для тех мусульман, которые имеют для этого материальные возможности и здоровье. К слову, среди желающих совершить паломничество часто встречаются 80-летние старцы, мы им советуем выходить в путь в сопровождении близких родственников, потому что жаркая погода и акклиматизация могут отрицательно повлиять на самочувствие человека. И вообще тем, кто имеет какие-то жалобы на здоровье, после консультации врача рекомендуем еще раз всё хорошенько обдумать и принять правильное решение насчет хаджа. Хадж требует не только финансовых затрат, но и здоровья, ведь паломникам приходится много ходить пешком, поэтому на курсах по совершению хаджа, а также в Центре обучения хаджу в Алматы мы предупреждаем наших соотечественников обо всех нюансах паломничества.

Какие меры приняты вами для обеспечения безопасности казахстанцев? Вы говорили, что во время поездки паломников будут сопровождать врачи. Какие еще действия будут предприняты со стороны Хадж-Миссии?

– При центральном штабе Хадж-Миссии, который будет действовать в городах Мекке и Медине, будут оборудованы стационарные пункты, где под руководством врача Руслана Избасарова нашим паломникам круглосуточно будет оказываться необходимая медицинская помощь. Руслан Избасаров – опытный, высококвалифицированный врач, он и в прошлом году возглавлял врачебную бригаду. Они взяли с собой все необходимые лекарства и медикаменты. Кроме того, в каждой турфирме есть свой врач, который будет оказывать первую медицинскую помощь паломникам фирмы.

Члены Хадж-Миссии будут проводить плановые проверки в гостиницах, где разместятся наши паломники, проверять своевременную подачу и качество еды, санитарно-гигиеническое состояние в номерах, проведение проповеднеческих и разъяснительных работ, рассматривать жалобы и предложения от паломников, проводить их ежедневный медицинский осмотр и так далее.

Также каждой турфирме выделены гиды, они будут сопровождать паломников и вести разъяснительные работы. В период паломничества у 55 ответственных лиц будет работать единая сотовая связь.

Информационно-проповеднеческую группу будет вести главный специалист отдела шариата и фетвы ДУМК Бауыржан Алиулы. Данная группа будет проводить разъяснительную и проповедническую работу среди паломников, отвечать на все интересующие их вопросы. Основной задачей группы является разъяснение основных положений и правил совершения паломничества, освещение работы Хадж-Миссии, своевременная подача материалов и сведений для отечественных средств массовой информации, публикация просветительских материалов, связанных с паломничеством.

Координирующую и организационную работу Хадж-Миссии будут вести директор компании «Tawaf travel» при ДУМК Жандилла Бекжигитов и главный специалист отдела хаджа ДУМК Канат Бекжанов.

В этом году наши сотрудники на хадж подготовились более основательно, организация нынешнего хаджа отличается от прошлогоднего тем, что в этом году перевозка паломников осуществляется отечественной авиакомпанией, до Мекки и Медины можно будет долететь чартерным рейсом в течение 4-5 часов.

До этого, как вы знаете, полет совершался с пересадками, в том числе через Турцию и на дорогу в общей сложности у наших паломников уходило почти сутки.

– Бейбит Алипбекулы, вы и в прошлом году были руководителем Хадж-миссии Казахстана и в прошлом году впервые за последние несколько лет среди казахстанских паломников не было случаев смертности. Это от подготовки зависит?

- Это зависит от множества факторов, в том числе и от подготовки. Повторяю, мы сделали все возможное, чтобы хадж прошел на высоком уровне и был максимально безопасным для паломников. Они у нас прошли подготовительные курсы, которые работали во всех мечетях регионов.

Кроме того, при мечети «аль-Медина» в Алматы работал специальный хадж-центр, в котором тоже обучали будущих паломников, преподавали теоретические и практические аспекты совершения хаджа, разъясняли все необходимые ритуалы и обряды и, конечно же, вопросы соблюдения мер безопасности. Для этого, например, наглядно показывали правила совершения тавафа вокруг Каабы, как одевать ихрам и многое другое.

Надеемся, что и в этом году хадж для казахстанских паломников будет максимально безопасным и полезным.

Торгын Нурсеитова




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