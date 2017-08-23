Из-под кровати мальчика извлекли питона-убийцу

К счастью, змея не успела напасть на спящего подростка.

42-летняя жительница тайского города Чаченгсау Фанамум Лекен пришла в ужас, увидев, что ее котенок лежит мертвым под окном. Однако, когда женщина поняла, кто убил ее питомца, ей стало по-настоящему плохо. Она увидела, что из-под кровати ее 13-летнего сына торчит хвост огромного питона , сообщают , сообщают Vesti.ru со ссылкой на UPI.





К счастью, змея не успела напасть на спящего подростка.





На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как представители команды зоозащитников-добровольцев достают питона из-под кровати.









Змея успела укусить одного из мужчин, к счастью, эта травма оказалось неопасной. Обездвижив змею, зоозащитники отвезли незваного гостя в ближайший лес.