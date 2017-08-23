Малообеспеченным первоклассникам Алматы раздали школьные принадлежности

В рамках программы "Рухани жаңғыру" меценатами города ведется работа по оказанию благотворительной помощи, сообщает сообщает Zakon.kz





Так, детям из числа малообеспеченных и многодетных семей, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей Ауэзовского района, спонсорами была оказана помощь при покупке 350 школьных форм и 1150 сумок с необходимыми учебными принадлежностями на общую сумму 10 млн. тг.





"Это ежегодная акция "Дорога в школу" в рамках республиканского масштаба. В первую очередь мы стараемся охватить тех, кто реально нуждается в помощи. Наша работа заключается не только в оказании материальной помощи, но и в проведении культурно-массовых мероприятий", - отметил заместитель акима Ауэзовского района Оразалин Еркебулан.





По его словам, основной посыл подобных мероприятий заключается в том, что дети не одни, у них есть старшее поколение, которое всегда "подставит плечо".





Замакима также напомнил, что на территории Ауэзовского района расположено 32 школы. 4 раза в год за счет бюджета выделяется 6 миллионов тенге. Часть этих средств направляются на поддержку малообеспеченных семей. Помимо бюджета акимат ведет активное сотрудничество со спонсорами, которые также участвуют в поддержке учеников.





Компанией "Bi Group" были розданы школьные формы в количестве 100 комплектов и 500 школьных сумок. Депутаты маслихата и швейная фабрика Angelcher обеспечили школьников 170 школьными формами и 260 сумками с учебными принадлежностями, районный филиал партии "Нұр Отан" совместно со спонсорами обеспечили 80 детей школьными формами и 290 детей сумками с канцтоварами.





"Наша компания очень социально ответственная. Мы всегда готовы помогать, сотрудничать и поддерживать социальные мероприятия, которые планируются администрацией города", - сообщил генеральный директор BI Group в Алматы Мукатаев Айдос.





В продолжение этой работы сегодня, 23 августа, в кинотеатре "Сарыарқа" для 500 первоклассников состоялся показ мультфильма "Эмоджи".





С раннего утра у входа собрались будущие первоклассники с родителями и учителями. Расположившись в зрительном зале, школьники послушали наставление заместителя акима Еркебулана Оразалина и генерального директора BI Group Айдоса Мукатаева. Они пожелали детям успешного старта в учебе, и взяли с них обещание – учиться только на четверки и пятерки.





После вступительных слов начался показ мультфильма. Помимо этого первоклашек ожидал еще один сюрприз – по окончанию сеанса им раздали бесплатное мороженое.





Заместитель акима заверил, что это не единоразовая акция, и подобные мероприятия будут проводиться в течение всего учебного года.



