В музее Алматы открылись экспозиции для людей с инвалидностью

Сегодня в Алматы насчитывается 47 тысяч человек с инвалидностью. И не все из них не только не были в музее, но даже не знают о предоставляемых им льготах при посещении культурных учреждений.

В музее Алматы состоялось открытие постоянной экспозиции для людей с ограниченными возможностями «Музей для всех», сообщает Zakon.kz





Основания цель мероприятия создание доступной среды для всех категории посетителей, обеспечивающей равный доступ к музейным экспозициям и программам.





«За время подготовки проекта мы поняли насколько сложно в музеях сделать доступную для инвалидов среду. Например, здесь много экспонатов, которые нельзя трогать руками, или здание находится в историческом помещении, которое нельзя реконструировать. Было много препятствий, но мы все сделали, сделали максимально возможно, используя все, что есть в Алматы, в Казахстане. С расчётом на будущее были использованы и новые технологии», - сообщила председатель ОФ «Аржан» Касиет Амарова.









Хранилище истории Южной столицы было адаптировано для людей с нарушениями слуха, зрения и опорно−двигательного аппарата. В музее появились тактильные экспонаты, аудиогиды, тифлокомментарий, путеводители шрифтом Брайля, рельефное изображение археологических артефактов, тактильная мнемосхема залов, видеогид, экскурсии на сурдпереводе и т.д.





«Все отлично, здорово, организаторы молодцы. В силу того, что я люблю историю, мне нравится посещать музеи и смотреть на исторические экспозиции. Понравились украшения, орудия труда, оружие и одежда людей живших на территории города в разные времена. Сегодня для инвалидов создаются условия. То, что было плохо стало нормально, уверен, что в будущем станет еще лучше», - сказал представитель Республиканского союза инвалидов выполнивших воинский долг Аскар Алиханов.









Сегодня в Алматы насчитывается 47 тысяч человек с инвалидностью. И не все из них не только не были в музее, но даже не знают о предоставляемых им льготах при посещении культурных учреждений.





Согласно Конвенции ООН о правах инвалидов, ратифицированной Казахстаном в 2015 году, «государства-участники признают право инвалидов участвовать наравне с другими в культурной жизни и принимают все надлежащие меры для обеспечения того, чтобы инвалиды имели доступ к произведениям культуры в доступных форматах и к таким местам культурных мероприятий, как театры, музеи, кинотеатры, библиотеки, а также имели в наиболее возможной степени доступ к памятникам и объектам, имеющим национальную, культурную значимость».









Алматинский историко-краеведческий музей был основан в январе 2001 года, позже был переименован в музей истории города Алматы. А в 2016 году переехав в здании бывшего Верненского детского приюта, построенного в 1892 году французским архитектором Павлом Гурдэ, стал именоваться музеем города Алматы. Музей освещает историю города с древнейших времен до современности, в фонде музея хранится более 40 тыс. экспонатов.











