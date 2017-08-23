Н.Назарбаев встретился с председателем правления АО «Самрук-Казына» Умирзаком Шукеевым

Президент Казахстана отметил важную роль Фонда в экономике страны и остановился на отдельных направлениях его дальнейшего развития.

- Фонд «Самрук-Казына» имеет особое значение для экономики страны. Он управляет важными активами государства. В настоящее время ситуация неплохая. Конъюнктура цен на металлы остается благоприятной, - сказал Глава государства.

У.Шукеев доложил Нурсултану Назарбаеву об итогах деятельности за 7 месяцев текущего года, а также о ходе трансформации Фонда и его дочерних предприятий.

- Производственные и стоимостные показатели Фонда намного выше по сравнению с прошлым годом. В целом состояние Фонда стабильное. Сейчас идет внедрение около 130 проектов трансформации в дочерних компаниях. Что касается приватизации, то 60% объектов из 2015 намеченных уже приватизированы. Сейчас мы приступаем к продаже крупных компаний, - сказал председатель правления АО «Самрук-Казына».

Кроме того, У.Шукеев рассказал о ходе подготовки к проведению Международного форума суверенных фондов благосостояния IFSWF-2017, где планируется обсуждение вопросов инвестиционной политики в контексте мировой экономики.

В завершение встречи Глава государства дал ряд конкретных поручений.