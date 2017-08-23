Казахстанская лечебная вода «QULAGER-Burabay» - как потенциал развития медицинского туризма Казахстана

Наличие уникальных лечебных и минеральных вод в регионе Щучинско-Боровской курортной зоны, является основным потенциалом для ее развития в лечебный курорт мирового значения.

В ходе рабочего визита Президента Казахстана Нурсултана Абишевича Назарбаева по Акмолинской области были презентованы результаты развития АО Кокшетауминводы - предприятия по производству минеральной воды. Также, был презентован обновленный казахстанский бренд минеральной лечебной воды QULAGER-Burabay из местного целебного месторождения Кулагер-Арасан с водным горизонтом в древних океанских отложениях.





Наличие уникальных лечебных и минеральных вод в регионе Щучинско-Боровской курортной зоны, является основным потенциалом для ее развития в лечебный курорт мирового значения. Использование лечебной воды QULAGER-Burabay в санаториях Боровского региона позволит шире раскрыть возможности для медицинского туризма в Республике Казахстан и в скором времени стать достойным аналогом мировых курортных городов «Ессентуки», «Боржоми», «Карловы Вары».





Месторождение Кулагер-Арасан было открыто в 1991 году группой ученых Кокшетауской гидрогеологической экспедиции и на сегодняшний день имеет богатую историю. В течение 25 лет целебная вода месторождения стоит на страже здоровья казахстанцев. С 2000 года она стала лечебной водой санатория «Окжетпес» Медцентра УД Президента РК, санатория «Зелёный бор» и «Щучинский».









Бальнеологические и клинические исследования показали, что лечебная вода QULAGER-Burabay содержит уникальный природный состав из 25 минералов, который лечит 10 функциональных систем организма человека:





1-сердечно-сосудистую

2-желудочно-кишечную

3-мочеполовую

4-обмена веществ, включая сахарный диабет

5-эндокринную, включая эндемический зоб

6-центральную нервную систему

7-опорно-двигательного аппарата

8-синдром хронической усталости и депрессии

9-хроническую и профессиональную интоксикацию

10-кожную





Феномен воды QULAGER-Burabay был доказан НИИ кардиологии Минздрава РК, НИИ экологии им. Сысина РФ, НИИ курортологии Украины и немецким НИИ Фрезениуса (Deutschland SGS Institut Fresenius). Казахстанский бренд QULAGER-Burabay не уступает по своему составу именитым водным брендам мира, а по количеству минералов и полезному воздействию даже превосходит их.









Развитие медицинского туризма в Щучинско-Боровской курортной зоне на базе ее естественных природных ресурсов и минеральных вод, позволит значительно увеличить курортный сезон и обеспечит:





- повышение здоровья нации

- роста квалификации медицинских кадров

- развитие местного бизнеса

- создание новых рабочих мест

- развитие инфраструктуры региона

- приток зарубежных финансов за счет растущего трафика международного и внутреннего туризма.



