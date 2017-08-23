Молчи, Хамитов! Футболу в Казахстане - быть! - пресс-секретарь ФФК
23 августа 2017, 15:46
"Астана" после разгромного поражения от "Селтика" одержала домашнюю победу со счетом 4:3.
Пресс-секретарь Федерации футбола Казахстана и спортивный комментатор Ербол Каиров после победы "Астаны" над шотландским "Селтиком" в домашнем матче раунда плей-офф Лиги чемпионов адресовал твит казахстанскому бойцу смешанных единоборств Куату "Найману" Хамитову, сообщает корреспондент Vesti.kz.
"Молчи, Хамитов! Футболу в Казахстане - быть!" - написал пресс-секретарь ФФК в своем твиттере.
Стоит отметить, что "Астана" после разгромного поражения от "Селтика" в Глазго со счетом 0:5 одержала домашнюю победу - 4:3, причем ведя в счете 4:1. Видео голов можно посмотреть здесь. Теперь казахстанский клуб продолжит выступление в группе Лиги Европы.
Напомним, что Куат Хамитов после крупного поражения "Астаны" от "Селтика" предложил запретить футбол в Казахстане. А после в интервью Vesti.kz рассказал, что на месте футболистов бросил бы спорт. Еще через некоторое время он опубликовал на своей странице в инстаграм "последний" пост про казахстанский футбол, где заявил следующее: "Выделяйте хоть миллиард долларов в год, наши никогда не будут играть на ЧМ".
Молчи, Хамитов! Футболу в Казахстане - быть! pic.twitter.com/MhR9aMSo8u— Ербол Каиров (@kairov_erbol) 22 августа 2017 г.
Фото ФК "Астана"
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