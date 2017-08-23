Молчи, Хамитов! Футболу в Казахстане - быть! - пресс-секретарь ФФК

Пресс-секретарь Федерации футбола Казахстана и спортивный комментатор Ербол Каиров после победы "Астаны" над шотландским "Селтиком" в домашнем матче раунда плей-офф Лиги чемпионов адресовал твит казахстанскому бойцу смешанных единоборств Куату "Найману" Хамитову , сообщает корреспондент , сообщает корреспондент Vesti.kz





"Молчи, Хамитов! Футболу в Казахстане - быть!" - написал пресс-секретарь ФФК в своем твиттере.





Стоит отметить, что "Астана" после разгромного поражения от "Селтика" в Глазго со счетом 0:5 одержала домашнюю победу - 4:3, причем ведя в счете 4:1. Видео голов можно посмотреть здесь. Теперь казахстанский клуб продолжит выступление в группе Лиги Европы.





Напомним, что Куат Хамитов после крупного поражения "Астаны" от "Селтика" предложил запретить футбол в Казахстане. А после в интервью Vesti.kz рассказал, что на месте футболистов бросил бы спорт. Еще через некоторое время он опубликовал на своей странице в инстаграм "последний" пост про казахстанский футбол, где заявил следующее: "Выделяйте хоть миллиард долларов в год, наши никогда не будут играть на ЧМ".



