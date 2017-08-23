Горнодобывающий сектор консолидирует 36,4% прямых инвестиций

В инвестиционном портфеле Казахстана вес развития человеческого капитала составляет всего 3,9%. Удельный вес образования - 3%, медицина менее 1%

Отраслевая структура привлеченных инвестиций показывает, что интерес к сервисной экономике падает. Удельный вес услуг в портфеле за два года сократился на 3% до 39,4. Между тем это самый емкий сектор с точки зрения генерации рабочих мест. По итогам первого полугодия 2017 года в сервисном сегменте экономики работает почти 5,5 миллионов человек - это 64,2% от всего занятого населения Казахстана.

За два года каких-либо существенных структурных изменений в инвестиционной политике не произошло. По-прежнему явно доминирует сырьевое направление. Из 4 триллионов тенге привлеченных инвестиций за 7 месяцев, 1,5 триллиона пришлось на горнодобывающую промышленность. Второе место по инвестиционной емкости занимает транспортная инфраструктура - 14,1% от портфеля, третье - сектор недвижимости - 12,7%.

Направления, связанные с прямым развитием человеческого капитала, в инвестиционном портфеле Казахстана теряют вес. Так за два года образование сократилось с 3,6 до 3%, здравоохранение с 1,2 до 0,8%, профессиональная, научная и техническая деятельность с 1,2 до 0,8%.