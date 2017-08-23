Спустя 18 лет два казахстанских борца греко-римского стиля стали финалистами ЧМ

Эти результаты стали возможны благодаря упорному труду тренерского штаба, Федерации, Конфедерации Министерства культуры и спорта РК, а также всей команды, которые работали со спортсменами на протяжении последних нескольких лет.

Казахстанские борцы греко-римского завоевали 2 серебренные медали на Чемпионате мира 2017 по видам борьбы который проходит в Париже(Франция), сообщает Zakon.kz





В первый день чемпионата мира, который стартовал в Париже, наш борец греко-римского стиля в весовой категории 71 кг Демеу Жадыраев принёс серебряную медаль. В финальной схватке спортсмену сборной Казахстана противостоял представитель Германии Франк Штеблер. К сожалению, казахстанец уступил 3:8. На своем пути к "серебру" мирового первенства, Демеу одолел борцов из Норвегии, России, Кыргызстана и Венгрии, среди них были действующий чемпион мира и призеры Олимпийских Игр.





Второе серебро в копилку сборной принес Мейрамбек Айнагулов. В решающей схватке в весовой категории до 59 килограммов казахстанский борец встречался с японцем Кенитиро Фумитой, одним из фаворитов в этом весе, чемпионом Азии и победителем нескольких крупных международных турниров, уступив ему 1:2. Нужно отметить что Мейрамбек Айнагулов на Чемпионате Азии этого года так же по количеству замечаний уступил японцу.





Это достижение, которого долго ждали болельщики казахстанской борьбы. Два финалиста от Казахстана на Чемпионате мира последний раз была в 1998 и 1999 годах. На ЧМ 1998 года золото завоевали Бахтияр Байсеитов и Мхитяр Манукян, год спустя в 1999 году Мхитяр Манукян повторил свое лидерство и принес золото в копилку сборной, а олимпийский чемпион Атланты (1996) Юрий Мельниченко завоевал серебро.





Эти результаты стали возможны благодаря упорному труду тренерского штаба, Федерации греко-римской, вольной и женской борьбы, Конфедерации спортивных единоборств и силовых видов спорта, Министерства культуры и спорта РК, а также всей команды, которые работали со спортсменами на протяжении последних нескольких лет.



