Денис Уланов завоевал для Казахстана третье «золото» Универсиады

23 августа 2017, 16:38

Казахстанец поднял в рывке 170 кг, в толчке 194 кг.

Казахстанский тяжелоатлет, бронзовый призер Олимпийских игр Денис Уланов стал победителем студенческой Универсиады, которая проходит в китайском Тайбэе, сообщает Zakon.kz.
Выступающий в весовой категории до 85 кг казахстанец поднял в рывке 170 кг и в толчке 194 кг. Результат в сумме двоеборья составил 364 кг.

Серебряной награды удостоился армянин Андраник Карапетян, которому покорился вес 364 (170+194)

Тройку лидеров состязания с результатом 354 кг (163+191) замкнул южнокорейский штангист Чжан Юн Хак.

Фото VKsport.kz


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