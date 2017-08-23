Денис Уланов завоевал для Казахстана третье «золото» Универсиады

Казахстанец поднял в рывке 170 кг, в толчке 194 кг.

Казахстанский тяжелоатлет, бронзовый призер Олимпийских игр Денис Уланов стал победителем студенческой Универсиады, которая проходит в китайском Тайбэе, сообщает Zakon.kz.

Выступающий в весовой категории до 85 кг казахстанец поднял в рывке 170 кг и в толчке 194 кг. Результат в сумме двоеборья составил 364 кг.





Серебряной награды удостоился армянин Андраник Карапетян, которому покорился вес 364 (170+194)





Тройку лидеров состязания с результатом 354 кг (163+191) замкнул южнокорейский штангист Чжан Юн Хак.





Фото VKsport.kz



