Республиканская социальная акция «Народный юрист» впервые прошла в Актобе

В течение трех часов консультации получили более 80 человек.

Акцию организовали и провели адвокаты, юристы и представители государственных органов города Актобе совместно с ИС «Параграф» и Zakon.kz





Вчера вечером, 22 августа 2017 года в городе Актобе впервые состоялась республиканская социальная акция «Народный юрист».

Горожане и гости города, пришедшие в Актюбинский университет им. С.Баишева, получили бесплатную юридическую адвокатов, частнопрактикующих юристов и представителей департамента юстиции г. Актобе. Многие их них воспользовались возможностью и задали свои вопросы сразу нескольким экспертам.





В течение трех часов консультации получили более 80 человек. Самые популярные вопросы касались получения и раздела наследства, жилищно-коммунального хозяйства, оформления земли и недвижимого имущества, выплаты проблемных кредитов и займов. Также экспертов спрашивали о том, как добиться исполнения решения суда, как освободить имущество и деньги из-под ареста.





В качестве экспертов акции выступили: Толыкбаева Асель, Арыспаева Гульмира, Абилгазина Индира, Алпанова Айгерим, Егизбаев Азамат, Окшантаев Аманжол, Абдулина Эльвира, Ажигалиева Нуржамал, Нагорный Степан, Дербисалинов Альмурат, Изтлеуова Раушан, Таскинбаев Алмас, Чебан Владимир, Казиева Алия, Баймуханова Салтанат, Утенова Пакиза, Калдыбекова Назгуль, Жолдыбаева Анара, Досова Шолпан.









Напомним, что за период 2016-17 гг в акции «Народный юрист» приняли участие более 300 юристов, адвокатов и представителей государственных органов. Консультации получили более 4 500 человек.



