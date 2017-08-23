Мактааральские крестьяне в ЮКО собрали 2766 тонн фруктов и винограда

Накануне кооператив отправил в Россию 60 тонн винограда, а в настоящее время приступил к сбору урожая персиков.

В настоящее время в Мактааральском районе созрели плодово-ягодные культуры, и аграрии приступили к сбору урожая. Из посаженных на 1005 гектарах плодово-ягодных и винограда, на сегодняшний день собрано 2766 тонн продукции. Обеспечивая отечественный рынок, крестьяне экспортируют свой урожай заграницу, передает пресс-служба акима ЮКО.





Один из таких крупных производителей плодово-ягодных - производственный кооператив «Арсенал сад». На площади 650 га выращивают все виды фруктов. В частности, на 110 гектарах посажен виноград, на 100 га – яблоки, на 22 га – персики, на 25 га – сливы и на 10 га - вишни.









Накануне кооператив отправил в Россию 60 тонн винограда, а в настоящее время приступил к сбору урожая персиков. Большую часть продукции намерены экспортировать в Россию, а оставшуюся реализуют на внутреннем рынке.









По словам агрария, урожайность винограда с одного гектара составляет 22 тонны. Кроме того, ранее казахстанские предприниматели боялись покупать сорта таких виноградов, как блэкмэйджик и виктория. Однако, в текущем году интерес к данным сортам значительно возрос. Это связано с доступными ценами и особыми вкусовыми качествами. Цены намного дешевле, по сравнению с аналогичной продукцией, что завозят из Европы.









На предприятии постоянной работой обеспечены 150 человек, во время сезона здесь трудятся около 500 человек. Весь процесс от сбора урожая, сортировки и до размещения продукции по ящикам полностью выполняют сборщики. Чтобы продукция не испортилась во время длительной транспортировки, особое внимание уделяется ее сортировке по ящикам.









Наряду с этим, в саду производственного кооператива «Арсенал сад» расположены специальные питомники, где выращивают молодые саженцы. Здесь выращивают несколько сортов яблоки, груш, алчи, сливы и саженцы декоративных деревьев, которые пользуются большим спросом. Отметим, что теперь казахстанским дехканам нет надобности ехать и покупать саженцы заграницей.





Фото: Самат Мырзалиев



