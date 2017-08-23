В Италии из-за фипронила конфисковали более 90 тысяч яиц и 30 тысяч кур

В ходе состоявшейся в Риме специальной пресс-конференции начальник Nas генерал Аделмо Лузи сообщил, что секвестр был наложен на три птицефабрики и центр по упаковке яиц, находящиеся в городах Витербо и Анкона. В общей сложности была конфискована 91 тысяча яиц, в том числе 59 тысяч яиц, готовых для продажи в магазинах, и 32 тысячи яиц, предназначенных для корма животных.





В Евросоюзе набирает обороты скандал, связанный с обнаружением в яйцах многих птицеводческих хозяйств фипронила. Его используют для лечения куриц-несушек от вшей, однако, по европейским нормам, применять это вещество в птицеводческих хозяйствах, чья продукция ориентирована на потребительский рынок, запрещено.





Эксперты предупреждают, что частое потребление яиц, содержащих данный инсектицид, опасно для здоровья. Тем не менее, миллионы яиц, зараженных фипронилом, уже поступили на прилавки магазинов некоторых стран ЕС.



