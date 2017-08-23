Алматинский бодибилдер первым в истории Казахстана вошел в PRO лигу

Алматинец Сергей Серещев стал первым в истории Казахстана спортсменом, вошедшим в PRO лигу мирового бодибилдинга, сообщает Vesti.kz





Атлет получил Pro card IFBB во время подготовки к чемпионату Arnold Classic Europe 2017. Серещев был включен в профессиональную лигу спортсменов "за совокупность заслуг в Международной федерации бодибилдинга". Среди регалий спортсмена - победы на чемпионатах Казахстана, в соревнованиях стран Азии и абсолютное первенство в категории "классический бодибилдинг" на чемпионате Arnold Classic Europe 2015.





Как прокомментировал официальный представитель IFBB в Казахстане Александр Колюка, "работа по включению казахстанского спортсмена в профессиональную лигу бодибилдинга это не результат сиюминутного решения. Доступ в про-лигу IFBB нашей стране был предоставлен в результате долгих переговоров".





Кроме того, как пояснил представитель федерации, все соревнования, в которых участвуют казахстанские спортсмены по фитнесу и бодибилдингу в стране и за рубежом, априори считаются уровнем Amateur, то есть любительскими. Для получения Pro card IFBB необходимо в первую очередь состоять в федерации, выполнить серию побед на республиканском и мировом уровнях и далее уже вести переговоры по вступлению в лигу.

Еще один примечательный факт в том, что соревнования в профессиональном бодибилдинге отличаются своими квалификационными требованиями, форматом и гонорарами. Спортсменов про-лиги бодибилдинга стандартно спонсируют крупные компании и бренды. Гонорары от участия и победы в профессиональных турнирах в совокупности могут приносить годовой доход спортсмену от 100 000 долларов США и выше.

Как пояснили в Федерации бодибилдинга Казахстана, алматинскому атлету Серещеву уже начали поступать предложения о контрактах.

