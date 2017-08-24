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Верховный муфтий Ержан кажы Малгажыулы проводил первых астанинских паломников

24 августа 2017, 01:55

Через несколько часов казахстанцы прибудут в город Медину.

Председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Ержан кажы Малгажыулы проводил в дальний путь 400 паломников из Астаны, сообщает Zakon.kz.

-Даст Бог, через 4-5 часов вы доберетесь до священного города Медины, - сказал Ержан кажы Малгажыулы. – Чартерные рейсы предоставляют нам много возможностей для того, чтобы облегчить процесс перевозки. Уважаемые паломники, постарайтесь провести с максимальной пользой для себя каждый миг этой большой благословенной поездки. Пусть Всевышний примет ваш хадж, аминь!

Стоит отметить, наши соотечественники полетят в Медину и Джидду прямыми рейсами из Астаны, Алматы и Шымкента. Это очень удобно и комфортно, а ведь в недалеком прошлом казахстанцам приходилось добираться с пересадками почти сутки, ожидая в аэропортах по 18-20 часов. ДУМК делает все, чтобы облегчить дорогу паломникам, ежегодно совершенствуя процесс перевозки.

Напоминаем, в этом году хадж совершат 2500 казахстанцев. Все они хорошо подготовлены к паломничеству, заранее прошли курсы по совершению хаджа, получили все необходимые инструкции и рекомендации. Их будет сопровождать большая группа высококвалифицированных врачей, все необходимые лекарства и медикаменты они берут с собой.

Авиарейсы с паломниками на борту будут отправляться в Саудовскую Аравию до 28 августа. Обратно казахстанцы прилетят где-то 7-10 сентября.











































Торгын Нурсеитова


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