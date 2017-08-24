Верховный муфтий Ержан кажы Малгажыулы проводил первых астанинских паломников
24 августа 2017, 01:55
Через несколько часов казахстанцы прибудут в город Медину.
Председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Ержан кажы Малгажыулы проводил в дальний путь 400 паломников из Астаны, сообщает Zakon.kz.
-Даст Бог, через 4-5 часов вы доберетесь до священного города Медины, - сказал Ержан кажы Малгажыулы. – Чартерные рейсы предоставляют нам много возможностей для того, чтобы облегчить процесс перевозки. Уважаемые паломники, постарайтесь провести с максимальной пользой для себя каждый миг этой большой благословенной поездки. Пусть Всевышний примет ваш хадж, аминь!
Стоит отметить, наши соотечественники полетят в Медину и Джидду прямыми рейсами из Астаны, Алматы и Шымкента. Это очень удобно и комфортно, а ведь в недалеком прошлом казахстанцам приходилось добираться с пересадками почти сутки, ожидая в аэропортах по 18-20 часов. ДУМК делает все, чтобы облегчить дорогу паломникам, ежегодно совершенствуя процесс перевозки.
Напоминаем, в этом году хадж совершат 2500 казахстанцев. Все они хорошо подготовлены к паломничеству, заранее прошли курсы по совершению хаджа, получили все необходимые инструкции и рекомендации. Их будет сопровождать большая группа высококвалифицированных врачей, все необходимые лекарства и медикаменты они берут с собой.
Авиарейсы с паломниками на борту будут отправляться в Саудовскую Аравию до 28 августа. Обратно казахстанцы прилетят где-то 7-10 сентября.
Торгын Нурсеитова
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4874568-10375ed6ff9d8de36b4ffdd3ff07f783
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...