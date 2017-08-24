220 обладателей «Алтын белги» лишились грантов

В Казахстане более 200 обладателей знака «Алтын белги» лишили права на бесплатное образование. По словам родителей, министерство образования аннулировало их сертификаты,

По словам абитуриентов, более двухсот человек лишились права на бесплатное образование.





«Я выпускница Назарбаев школы. И я набрала 122 балла. У меня «Алтын белги». Мне пришло свидетельство, что я поступила по первому списку в Асфендиярова, но теперь в они говорят, что отзывают все эти гранты. И это вообще, не знаю, возмутительно», - говорит абитуриентка Асем Ермуратова.





Алина Усербаева набрала 114 баллов. И была уверена, что у нее уж точно проблем с получением гранта не будет. Причем выяснилось, что многие, набравшие едва ли не в два раза меньше, получат желанный сертификат. А родители Алины уже занялись перераспределением семейного бюджета. Год обучения в Казахском национальном медицинском университете имени Асфендиярова стоит больше 800 тысяч тенге в год.





В вузе подтвердили, что приказом министерства образования и науки были отозваны 220 грантов, однако причины не уточняются. Из них больше 70 приходится на старейший медицинский вуз страны.



