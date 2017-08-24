Геннадий Головкин: «Бой с „Канело“ покажет, кто номер один в боксе»
24 августа 2017, 08:21
Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.
Казахстанский боксер Геннадий Головкин (37-0, 33 КО) прокомментировал свой предстоящий поединок с мексиканцем Саулем Альваресом (49-1-1, 34 КО), сообщает Sports.kz.
«Этот бой покажет, кто номер один в боксе. Смотрите „Канело“ — GGG 16 сентября онлайн PPV на сайте RingTV.com. Big Drama Show», — написал Головкин в твиттере.
Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Геннадий поставит на кон титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе, Сауль — пояс линейного чемпиона по версии журнала The Ring.
Букмекерская контора 1XBET предлагает на него следующие коэффициенты: победа Головкина — 1.68, победа Альвареса — 2.34, ничья — 21.
This fight will show who is #1 in Boxing #IAmBoxing Watch #CaneloGGG Sept 16 at https://t.co/ES4gvpCW1S Online PPV #BigDramaShowpic.twitter.com/vBY5ZJ0rC8— Gennady Golovkin (@GGGBoxing) 23 августа 2017 г.
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