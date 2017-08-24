Геннадий Головкин: «Бой с „Канело“ покажет, кто номер один в боксе»

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (37-0, 33 КО) прокомментировал свой предстоящий поединок с мексиканцем Саулем Альваресом (49-1-1, 34 КО) , сообщает , сообщает Sports.kz





«Этот бой покажет, кто номер один в боксе. Смотрите „Канело“ — GGG 16 сентября онлайн PPV на сайте RingTV.com. Big Drama Show», — написал Головкин в твиттере.





Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Геннадий поставит на кон титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе, Сауль — пояс линейного чемпиона по версии журнала The Ring.





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