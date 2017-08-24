«Sinopec Group» заинтересована в реализации новых проектов в Актюбинской области
24 августа 2017, 12:00
В ходе встречи обсуждены вопросы развития взаимовыгодного сотрудничества.
Аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев провел встречу с заместителем генерального директора транснациональной корпорации «Sinopec Group» Цзяо Фанчжэном, передает пресс-служба акима Актюбинской области.
В ходе встречи обсуждены вопросы развития взаимовыгодного сотрудничества, реализации совместных проектов, достижения основных экономических показателей, влияющих на развитие региона.
Собеседники выразили заинтересованность в расширении сотрудничества не только в сырьевом секторе, но и обрабатывающей сфере. В ближайшее время «Sinopec Group» будет создана рабочая группа, которая рассмотрит возможность реализации в регионе конкретных проектов в обрабатывающей промышленности.
Фото: Пресс-служба акима Актюбинской области
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