Турецкая спортсменка получила предложение руки и сердца после победы в финале ЧМ

24 августа 2017, 09:24

Девушка ответила "да".

Спортсменка из Турции Ясмин Адар получила предложение руки и сердца сразу после того, как одержала победу в финальном поединке на проходящем в Париже чемпионате мира по спортивной борьбе, сообщает Life.ru.

Как сообщает турецкий портал NTV, избранника Ясмин зовут Эрдем Йигит.

Мужчина спустился к своей возлюбленной, вручил букет цветов и, встав на колено, на глазах у сотен зрителей предложил стать его женой. Девушка ответила "да".

Фото: © Twitter/NTV‏

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