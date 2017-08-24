Турецкая спортсменка получила предложение руки и сердца после победы в финале ЧМ

Спортсменка из Турции Ясмин Адар получила предложение руки и сердца сразу после того, как одержала победу в финальном поединке на проходящем в Париже чемпионате мира по спортивной борьбе , сообщает , сообщает Life.ru





Как сообщает турецкий портал NTV, избранника Ясмин зовут Эрдем Йигит.





Мужчина спустился к своей возлюбленной, вручил букет цветов и, встав на колено, на глазах у сотен зрителей предложил стать его женой. Девушка ответила "да".



