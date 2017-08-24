Форум суверенных фондов состоится в Астане
24 августа 2017, 09:29
В столице соберутся представители 32 крупнейших суверенных фондов из 31 страны.
После глобального финансового кризиса фонды суверенного благосостояния по всему миру активизировались на рынках капитала, вложив с 2008 года инвестиций на сумму более 633 миллиардов долларов США. Крупные игроки периодически собираются вместе для «сверки часов» и обсуждения новых вызовов. С 5 по 7 сентября принимать у себя Международный форум суверенных фондов (IFSWF) будет Астана, впервые в регионе Центральной Азии, передает kazpravda.kz.
Совсем скоро в столице Казахстана соберутся представители 32 крупнейших суверенных фондов из 31 страны. Главная тема события "Изучая новые горизонты рынков" отражает глобальные инвестиционные настроения, определяя свежее направление для новых рыночных и экологических тенденций.
Авторитетные менеджеры суверенных фондов, в числе которых сингапурский Temasek и малазийский Khasanah, «Самрук-Казына» обсудят новые идеи и способы принятия стратегических решений, лучшие мировые практики по корпоративному управлению, выстраиванию системы управления рисками и внутреннего контроля.
В первом квартале 2017 года согласно рейтингу Sovereign Wealth Fund Institute среди мировых суверенных фондов "Самрук-Казына" получил 10 из 10 возможных баллов.
Такие фонды как "Самрук-Казына", которые имеют меньший портфель по сравнению с размером экономики Казахстана, гораздо активнее работают на внутреннем рынке с активами в ключевых отраслях.
Это позволяет фонду стимулировать экономический рост и диверсификацию экономики для обеспечения устойчивого роста в долгосрочной перспективе. Фонд является значимым участником государственной программы "Нурлыжол" с общим объемом инвестиционных затрат в размере 720 млрд тенге.
Фото: www.kazpravda.kz
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