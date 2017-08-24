Кредиты БВУ малому бизнесу за июнь 2017 года

Корпоративное кредитование уходит в малый бизнес. Объем кредитов для малого бизнеса в июне 2017 года достиг 3,11 трлн тг. Доля от ссудного портфеля БВУ РК - 24,5%

Кредиты БВУ малому бизнесу за год выросли на 14,4% (390,4 млрд тг) и на конец июня 2017 года составили рекордную сумму - 3,11 трлн тг. За июнь рост составил 2,2% или 68,3 млрд тг.

Удельный вес кредитов малому бизнесу за год увеличился с 21,8% до 24,5% - самый высокий показатель за последние 15 лет. В прошлом месяце удельный вес таких кредитов в общем портфеле БВУ РК составлял 24,1%.

В региональном разрезе по абсолютному годовому приросту кредитов малому бизнесу лидирует Астана, прирост за год к концу июня 2017 года составил 161,2 млрд (21,5%), до 912,7 млрд тенге. Доля от РК выросла с 27,6% до 29,3%.

Следом расположился Алматы - на 141,0 млрд тг (10,5%). Портфель кредитов малому бизнесу составил 1,49 трлн тг, доля от РК уменьшилась до 47,8%.

Замыкает тройку лидеров Карагандинская область. Годовой прирост составил 22,3 млрд тг (36,5%), до 83,6 млрд тенге. Доля от РК выросла на 0,5 п.п., до 2,7%.

Жамбылская и Атырауская области, наоборот, сократили свои портфели кредитов малому бизнесу. Жамбылская - на 1,2 млрд (-3,6%), до 31,2 млрд тенге, Атырауская на 3,7 млрд (-7,8%), до 44,1 млрд тенге.

Активную финансовую поддержку малому бизнесу оказывает АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».

Фонд «Даму» совместно с банками-партнерами дает возможность предпринимателям получить кредит на выгодных условиях.

Одной из таких программ является Технология «Даму-Блиц», цели которой:

1. Поддержка и развитие сектора микро и малого предпринимательства

2. Создание постоянного источника финансирования субъектов ММП

3. Обеспечение упрощенного доступа к денежным ресурсам и программам государственной поддержки через БВУ

4. Ускорение и упрощение процесса выдачи кредитов субъектам ММП

5. Внедрение единых стандартов рассмотрения кредитных заявок, оптимизация процедур кредитования и пакета требуемых документов

6. Расширение клиентской базы БВУ

7. Увеличение и диверсификация кредитного портфеля БВУ