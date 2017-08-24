Срочно! Меняем квартиру на 63 миллиона тенге
24 августа 2017, 10:27
Хотите 20 миллионов тенге в ближайшее время? Если ДА - читайте ниже как их получить.
В прошлых выпусках, мы писали о компании ALMACLOUD.kz, которая за последний год провела уже две акции. 4 человека стали счастливыми обладателями двух квартир и двух TESLA MODEL S.
Компания запустила мобильное приложение Almaphone, поэтому объявлена новая Акция на www.almacloud.kz!
В этот раз вместо квартиры на кону:
• 3 Главных приза – каждый по 20 000 000 тенге,
• 3 Ценных приза – каждый по 1 000 000 тенге,
• 12 Промежуточных поощрительных призов – по 350 000 тенге.
У каждого есть обязательства, кредиты, ипотеки или мечта, для осуществления которой всегда не хватает денег. Желаний много, а зарплата одна, и она часто оставляет желать лучшего.
И каждый хоть раз в жизни мечтал о том как он случайным образом нашел сумку с деньгами. И на эти деньги можно было бы решить свои проблемы.
Акция www.almacloud.kz является беспроигрышной:
• Приложение ALMAPHONE,
• Бесплатные походы в кинотеатры KINOPARK, KINOPLEXX, и к другим партнерам акции.
• 10% всех оплат на благотворительность. В прошлых акциях мы собрали более 19 млн.тенге 3 детям.
И САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ДЛЯ ПЕРВЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ!
Уже ЗАВТРА в 16:00 в прямом эфире на странице Facebook (www.facebook.com/almacloudkz) пройдет промежуточный розыгрыш 350 000 тенге среди купивших сегодня до 23:59! Эти же номера дальше участвуют в розыгрыше главных призов:
Всего 3 простых шага, которые отделяют Вас от мечты:
1. Зайдите на сайт www.almacloud.kz
2. Выберите пакет участника и заполните персональные данные
3. Совершите оплату и получите доступ в личный кабинет на сайте www.almacloud.kz
Оплата наличными через терминалы QIWI или в офисе ALMACLOUD.
Ход акции можно отслеживать в онлайн-режиме! Участвуют все города!
Все вопросы в чате telegram: https://t.me/Almacloud
Или по телефонам: +77088888887; +77088888877
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