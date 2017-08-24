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Суд взыскал сумму ущерба

 

В 2016 году между охранным агентством и столичной компанией заключен договор, по условиям которого агентство приняло на себя обязательство по оказанию охранных услуг на территории объекта заказчика.

В мае 2017 года на охраняемом объекте совершена кража имущества заказчика. В связи с чем, в адрес охранного агентства от заказчика поступила претензия.

По факту кражи, охранным агентством проведена внутренняя проверка. В результате проверки установлено, что на момент кражи на смене находились двое охранников, с которыми ранее заключены трудовые договора и договора о полной материальной ответственности.

Алматинский районный суд Астаны взыскал с двух охранников агентства в солидарном порядке сумму ущерба.

Решение не вступило в законную силу.

 

24 августа 2017, 10:25
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