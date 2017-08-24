«Малая механизация» начата в АПК
24 августа 2017, 10:45
В рамках госпрограммы развития агропромышленного комплекса уже реализован ряд мер.
Первый вице-министр сельского хозяйства РК Кайрат Айтуганов отметил, что одной из основных направлений государственной программы развития агропромышленного комплекса страны является обеспечение аграриев доступной и качественной сельскохозяйственной техникой и соответственно повышение уровня обновления машинно-тракторного парка, передает корреспондент Zakon.kz.
«Для реализации указанных задач в министерстве создано отдельное структурное подразделение по развитию сельскохозяйственного машиностроения. Разработана соответствующая дорожная карта, реализован уже ряд мероприятий», - сказал он на брифинге в СЦК.
По его словам, решено начать конкретные шаги с так называемой «малой механизации».
«Ежегодно импорт навесного и прицепного оборудования в Казахстан составляет порядка 60 млн долларов, а производство аналогичного оборудования в районе 40 млн. Проведенный анализ производственных мощностей показывает, что наши предприятия вполне могут заместить импорт на 90%», - подчеркнул представитель МСХ РК.
Как он уточнил, на рынке республики представлен ряд производителей навесного и прицепного оборудования.
«Техника и оборудование, выпускаемая указанными предприятиями отличается высоким качеством, по цене ниже иностранных аналогов. Производство отличается высоким уровнем локализации. К примеру, цена отечественного опрыскивателя «AVAGRO ТТ» составляет 5,2 млн тенге, зарубежный аналог «John Deere» - 25 млн тенге. То есть цена отечественного варианта пять раз ниже», - заключил К. Айтуганов.
Ксения Давыдова, Астана
Фото с сайта ndustzona.kz
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