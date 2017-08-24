СМИ узнали о планах США ограничить выдачу виз гражданам четырех государств
24 августа 2017, 10:55
Речь идет о странах, чьи власти отказываются принимать обратно выдворенных из США граждан либо затягивают эту процедуру.
Администрация президента США Дональда Трампа может ограничить выдачу въездных виз гражданам четырех государств, отказывающихся от сотрудничества с американским Министерством внутренней безопасности по вопросу депортации, сообщает Lenta.ru со ссылкой на телеканал Fox News.
Назвать эти государства источники телеканала отказались, но указали, что Госдепартамент уже занимается этим вопросом. Известно лишь, что речь идет о странах, чьи власти отказываются принимать обратно выдворенных из США граждан либо затягивают эту процедуру.
При этом уточняется, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон ведет переговоры с представителями этих государств.
«Мы хотим, чтобы эти страны могли вернуть своих граждан домой», — сообщил источник телеканала.
21 августа стало известно, что Вашингтон намерен приостановить выдачу неиммиграционных виз по всей России с 23 августа. Отмечалось, что выдача документов будет возобновлена с 1 сентября, но в сокращенном объеме и только в Москве. Такие меры были приняты в связи с решением российских властей уменьшить численность персонала дипмиссии США.
Неиммиграционные визы позволяют временно находиться на территории Соединенных Штатов. В этот вид документов входят, в частности, визы для туристических, деловых и образовательных поездок.
Фото: alltravels.com.ua
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