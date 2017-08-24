Участник скандала на борту "Эйр Астаны" рассказал об изменениях после инцидента
24 августа 2017, 11:11
После инцидента бортпроводники стали уделять больше внимания казахскому языку - Доган.
Пассажир, обвинивший сотрудников "Эйр Астаны" в неуважении к казахскому языку, сообщил об изменениях в поведении бортпроводников, передает Zakon.kz.
Огуз Доган на своей странице в Facebook рассказал о муже своей знакомой, который недавно летал рейсом авиакомпании.
"Чувствуются изменения. Все говорили казахском языке. Например, бортпроводница Таня здоровалась со всеми пассажирами только на казахском языке. Можно с полной уверенностью сказать, что после резонансного случая, общественное мнение повлияло на многие вещи", - привел слова знакомой Огуз Доган.
Напомним, 14 августа 2017 года пассажир рейса KC 954 отказался выполнить требование безопасности - закрепить откидной столик перед посадкой самолета. В итоге Огуз Доган был оштрафован, конкретная сумма не называется. Сам Доган написал в Facebook, что после приземления в Алматы он был доставлен в полицию.
Пассажиры, летевшие рядом с Огузом Доганом отметили его неадекватное поведение.
Фото: today.kz.
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