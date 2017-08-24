Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Участник скандала на борту "Эйр Астаны" рассказал об изменениях после инцидента

24 августа 2017, 11:11

После инцидента бортпроводники стали уделять больше внимания казахскому языку - Доган.

Пассажир, обвинивший сотрудников "Эйр Астаны" в неуважении к казахскому языку, сообщил об изменениях в поведении бортпроводников, передает Zakon.kz.

Огуз Доган на своей странице в Facebook рассказал о муже своей знакомой, который недавно летал рейсом авиакомпании.

"Чувствуются изменения. Все говорили казахском языке. Например, бортпроводница Таня здоровалась со всеми пассажирами только на казахском языке. Можно с полной уверенностью сказать, что после резонансного случая, общественное мнение повлияло на многие вещи", - привел слова знакомой Огуз Доган.

Напомним, 14 августа 2017 года пассажир рейса KC 954 отказался выполнить требование безопасности - закрепить откидной столик перед посадкой самолета. В итоге Огуз Доган был оштрафован, конкретная сумма не называется. Сам Доган написал в Facebook, что после приземления в Алматы он был доставлен в полицию.

Пассажиры, летевшие рядом с Огузом Доганом отметили его неадекватное поведение.

Фото: today.kz.

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...