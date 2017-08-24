Таможенная чистка

Органы государственных доходов Министерства финансов «лидируют» по количеству коррупционных правонарушений.

Деятельность Министерства финансов по исполнению Антикоррупционной стратегии на 2015-2025 годы и устранению коррупционных рисков в подотчетных службах и органах обсуждалась в Агентстве по делам государственной службы и противодействию коррупции.

Как отмечалось на заседании специальной рабочей группы, минимизация коррупционных рисков в системе Минфина имеет принципиальное значение - это не только самый крупный по штатной численности государственный орган, риски здесь обусловлены также особенностями его деятельности. Всего с 2001 г од а по фактам коррупции осуждено свыше 10 тыс. человек. И, как обратил внимание директор департамента антикоррупционной политики АДГСПК Салауат Муксимов, из года в год Министерство финансов вносит в эту неприятную статистику существенный «вклад».

- При этом 86% осужденных приходится на деятельность Комитета государственных доходов - это сотрудники таможенной и налоговой служб, а также службы экономических расследований. По итогам 7 месяцев 2017 года привлечены 43 должностных лица, из которых 88% - сотрудники органов госдоходов, - рассказал Салауат Муксимов.

С 2015 года в Казахстане реализуется рассчитанная на 10 лет Антикоррупционная стратегия, в плане по реализации которой конкретные мероприятия определены фактически за каждым ведомством. Итоги исполнения этого плана на 2015-2017 годы показали, что из 42 мероприятий неисполненными признаны 3 - все они закреплены за Министерством финансов. И каждое из них касается как раз самых проблемных секторов работы - таможни, налоговой службы и сферы государственных закупок.

Салауат Муксимов обрисовал ситуацию по каждому невыполненному пункту. Так, для противодействия коррупции в сфере таможенной службы в плане было предусмотрено снабжение ее сотрудников портативными видеорегистраторами. Завершить эту работу Минфин должен был еще в начале прошлого года, однако на сегодня лишь издан необходимый для проведения процедур приказ, так что заложить приобретение техники в бюджет ведомства получится только в будущем году.

- Своевременное принятие нормативного акта, приобретение и эксплуатация видеорегистраторов позволили бы значительно снизить факты мздоимства на таможенных постах. Только с начала текущего года среди личного состава таможенных органов выявлено 9 фактов коррупционных схем, все они переданы суду, - отметил глава департамента антикоррупционной политики.

Немаловажное значение в противодействии коррупции имеет автоматизация налогового и таможенного администрирования. На сегодня из 55 видов оказываемых Минфином госуслуг 69% переведены в электронный формат. Для дальнейшей автоматизации госуслуг в таможенной сфере министерство совместно с Конфедерацией ООН по торговле и развитию реализует проект по модернизации таможенных процедур - это информационная система «Астана-1». Промышленную ее эксплуатацию планировалось начать уже в июле 2017 года, но, как пояснил ответственный секретарь Министерства финансов Бауржан Тортаев, запуск был отложен по объективным причинам - система опирается на нормы Таможенного кодекса ЕАЭС, а он вступит в силу только с начала будущего года.

Еще один момент - это доработка модуля цен информационной системы «Электронные государственные закупки» на основе данных о закупках госорганов и субъектов квазигосударственного сектора. Данное мероприятие, отметил Салауат Муксимов, исключало бы разброс цен товаров, работ и услуг, приобретаемых в рамках госзакупок, но сроки его исполнения отодвинулись до конца 2018 года.

Учитывая, что налоговая и таможенная сферы, система госзакупок являются наиболее чувствительными для бизнеса, АДГСПК совместно с НПП «Атамекен» провели анализ коррупционных рисков в этих областях. Как сообщил Салауат Муксимов, только по сфере налогов и таможенного администрирования в адрес Министерства финансов внесены 24 рекомендации по устранению причин и условий, способствующих коррупции, предполагающие в том числе принятие 20 поправок в действующее законодательство.

Подводя итоги совещания, члены специальной мониторинговой группы рекомендовали Министерству финансов качественно реализовывать антикоррупционные мероприятия в своей сфере. Агентству РК по делам государственной службы и противодействию коррупции - внести в Администрацию Президента и Правительство предложение о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, срывающих реализацию плана Антикоррупционной стратегии.

Лилия Сыздыкова