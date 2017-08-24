Клинтон в мемуарах назвала Трампа «отморозком, запугивающим женщин»
24 августа 2017, 11:54
Мемуары под заголовком «Что произошло?» будут опубликованы в сентябре 2017 года.
Хиллари Клинтон написала книгу о президентских выборах 2016 года в США, сообщает НТВ.ru.
Американский телеканал ABC опубликовал отрывок из книги бывшего кандидата в президента от Демократической парии США Хиллари Клинтон. Автор мемуаров не стесняется в выражениях по отношению к своему противнику, избранному 45-му президенту США Дональду Трампу. Так, Хиллари называет его «отморозком, любящим запугивать женщин».
Клинтон вспоминает второй тур телевизионных дебатов, когда зрители присудили ей победу в словесном поединке. Однако бывшая первая леди отмечает, что поведение Трампа заставляло ее чувствовать себя «невероятно неудобно». Она рассказывает, что республиканец подходил слишком близко и буквально нависал над ней.
«А что бы вы сделали? Сохранили бы спокойствие и продолжили улыбаться, как будто он постоянно не вторгается в ваше личное пространство? Или вы повернетесь, посмотрите ему в глаза и скажете громко и отчетливо: „Шаг назад, отморозок, отойди от меня. Я знаю, что ты любишь запугивать женщин, но меня не запугаешь, поэтому шаг назад“», — пишет автор.
Клинтон заявляет, что несмотря не ее горький опыт «непростого общения с мужчинами, которые пытаются вышвырнуть тебя вон», она сосредоточилась на дебатах и в тот раз победила.
Фото: БелТА
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