Клинтон в мемуарах назвала Трампа «отморозком, запугивающим женщин»

Хиллари Клинтон написала книгу о президентских выборах 2016 года в США

Американский телеканал ABC опубликовал отрывок из книги бывшего кандидата в президента от Демократической парии США Хиллари Клинтон. Автор мемуаров не стесняется в выражениях по отношению к своему противнику, избранному 45-му президенту США Дональду Трампу. Так, Хиллари называет его «отморозком, любящим запугивать женщин».

Клинтон вспоминает второй тур телевизионных дебатов, когда зрители присудили ей победу в словесном поединке. Однако бывшая первая леди отмечает, что поведение Трампа заставляло ее чувствовать себя «невероятно неудобно». Она рассказывает, что республиканец подходил слишком близко и буквально нависал над ней.





«А что бы вы сделали? Сохранили бы спокойствие и продолжили улыбаться, как будто он постоянно не вторгается в ваше личное пространство? Или вы повернетесь, посмотрите ему в глаза и скажете громко и отчетливо: „Шаг назад, отморозок, отойди от меня. Я знаю, что ты любишь запугивать женщин, но меня не запугаешь, поэтому шаг назад“», — пишет автор.





Клинтон заявляет, что несмотря не ее горький опыт «непростого общения с мужчинами, которые пытаются вышвырнуть тебя вон», она сосредоточилась на дебатах и в тот раз победила.