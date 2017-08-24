Страны ЕАЭС должны согласовывать свои цифровые повестки и выработать общие стандарты

Так считает председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян, передает корреспондент Zakon.kz.

«Все страны пытаются активизироваться в этой трансформации. Встает вопрос - если каждая страна в отдельности будет реализовывать свою цифровую повестку, не приведет ли это к тому, что в будущем у нас появится новый барьер? Это означает, что изначально мы должны договориться о том, как мы будем согласовывать наши цифровые повестки, какие стандарты мы будем применять, обеспечивают ли наши цифровые повестки совместимость. Если мы изначально эти вопросы не обговорим, это означает что мы для формирования наших общих рынков создадим новые барьеры, и конечно же бизнесу будет не комфортно работать в этих условиях», - сказал он в ходе своего выступления на ежегодном международном выставочном форуме «Евразийская неделя», организованного странами Евразийской экономического союза.

Он также отметил, что странам ЕАЭС необходимо говорить о цифровой совместимости с Китаем, потому как союз ведет с ним переговоры о транзите товаров, услуг и капитала, которые осуществляется сегодня на базе цифровых ландшафтов.

«Китай уже начал интенсивные переговоры с Европейским союзом относительно того, как им совместить цифровые стандарты Китая и ЕС. Если они не договорятся, это будет очень серьезным барьером для реализации проекта Шелкового пути. То же самое и для нас, если мы сейчас с Китаем не договоримся о стандартах по цифровой экономике, то это будет очень серьезным препятствием для реализации нашей повестки, в том числе по углублению наших торгово-экономических отношений», - пояснил он.

Татьяна Ковалева