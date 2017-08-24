Шпекбаев призвал объединить усилия в борьбе с коррупцией в сфере здравоохранения

Агентство РК по делам государственной службы и противодействию коррупции совместно с Министерством здравоохранения РК и партией «Нұр Отан» провели международную научно-практическую конференцию на тему «Современные механизмы противодействия коррупции в сфере здравоохранения: тенденции и перспективы развития», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В работе конференции приняли участие руководство агентства и министерства, главные врачи и сотрудники медицинских учреждений, представители фармакологических компаний, неправительственных организаций, профсоюзных организаций, а также политических партий страны. В качестве спикера также участвовал руководитель управления по государственным закупкам Агентства социального обслуживания Грузии Бесик Датукишвили.

Открывая конференцию, заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев отметил значительные успехи Казахстана в области здравоохранения. Так, за годы независимости показатель младенческой смертности снизился в три раза, материнская смертность снизилась на 84%, смерть от туберкулеза снизилась на 66%, продолжительность жизни казахстанцев увеличилась на 4,4 года.

В своем выступлении он призвал объединить усилия в предупреждении коррупционных рисков, в том числе, на этапе становления системы обязательного медицинского страхования.

Также в ходе конференции был презентован опыт проведения электронных государственных закупок в Грузии, высокая эффективность которого была положительно оценена участниками мероприятия.

Наряду с этим на конференции обсуждались вопросы закупа и автоматизации медицинских услуг.

Наибольший интерес для участников конференции представил доклад директора Департамента антикоррупционной политики Агентства Салауата Муксимова, в котором были отражены основные проблемы в сфере здравоохранения, которые способствуют совершению коррупционных преступлений.

Были отмечены такие проблемы как несовершенство отраслевого законодательства, обусловленное его нестабильностью - с момента принятия Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения» в сентябре 2009 года в него вносились изменения 65 раз; низкая оплата труда отдельных категорий медицинских работников - остается значительным фактором, способствующим коррупции в этой сфере. Остро стоит вопрос лоббирования интересов фармкомпаний и частных клиник посредством выписывания неоправданно дорогих лекарственных средств или навязывания различных методов диагностики и лечения; наличие прямого контакта с гражданами, обращающимися по тем или иным вопросам. Из 39 услуг, оказываемых в сфере здравоохранения, только 4 услуги полностью автоматизированы; несовершенство процедур закупок в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

Так, проведение закупа до сих пор осуществляется в бумажной форме, путем прямых контактов поставщиков с заказчиком. Актуальны такие проблемы как искусственное ограничение участников закупок, лоббирование интересов фармацевтических компаний, высокая доля участия посредников и другие; коррупционные риски в системе формирования лекарственных формуляров. В угоду чьих-то интересов в списки лекарственных средств могут быть включены неэффективные и небезопасные лекарства; отсутствие эффективных механизмов общественного контроля.

В целом участники конференции высоко оценили принимаемые меры по противодействию коррупции в сфере здравоохранения и выразили готовность к сотрудничеству в вопросе искоренения коррупции.