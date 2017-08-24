Делать в аэропорту Астаны дорогой почасовой паркинг не имеет смысла

Формирование цены на платной стоянке было бы сугубо частным делом, если бы аэропорт Астаны и вся прилегающая территория не была бы государственной. Новый терминал, построенный к международной выставке для удобства гостей, обошёлся около 200 миллионов долларов. В частности, согласного майского ответа пресс-службы столичного аэропорта, «бюджет строительства нового термина был оценен в 60,3 млрд тенге, из них — 49 миллиардов из государственного бюджета, 11 миллиардов — долгосрочный кредит АО «Банк развития Казахстана», 300 миллионов — собственные средства». Сложно сказать, входила ли в стоимость работы по реконструкции парадной площади перед гаванью, но исходя из более ранних сообщений, это часть трансформации астанинского порта.





Следующим этапом, по идее, должно стать строительство новой взлетно-посадочной полосы. В регионе с суровыми погодными условиями без «дубля» невозможно, но посадочную полосу для автомобилей построили и именно она стала камнем преткновения. В ночь с 23 на 24 августа ситуация достигла апогея. В ценовую ловушку попал блогер и общественный деятель Сарым Абдрахманов. За сутки до этого он вылетел в Алматы и оставил свой автомобиль на стоянке, а когда вернулся, то получив счет, как говорится, выпал в осадок. Терминал требовал 47 тысяч тенге. Пока мистер Молния&Репост писал обращения ко всем своим подписчикам, включая акима Астаны Асета Исекешева, и вел прямой репортаж с места событий, счетчик накапал еще 10 тысяч.





Как же работает система и кто ей управляет? «Астра паркинг», которая сейчас формирует сеть платных парковок в столице и отвечает за стоянку перед аэропортом, принадлежит ТОО «Aстана LRT». Организация создана постановлением акима еще в 2011 году и, судя по всему, на сто процентов принадлежит городу. Так вот, именно их рукой разработана тарифная сетка для парковки: «Первые полчаса парковки на краткосрочной стоянке в аэропорту Астаны обходятся автомобилистам бесплатно, первые 60 минут стоят 300 тенге, второй час – 400 тенге, за все последующие часы придется платить 1500 тенге». Но это только первые сутки. С истечением 24 часов стоимость часа определена в 2500 тенге. Таким образом, если оставить автомобиль на двое суток, то счет к оплате будет формироваться так:

300 + 400 + (22*1500) + (48*2500) = 153 700.





Вот что интересно, такая схема была придумана, чтобы бороться с нелегальными перевозчиками, правда, справедливости ради добавили еще кое-что: «Мы запускаем технологию распознавания номеров автомобилей. Автомобиль, который заехал и начинает кружиться вокруг, это так называемый нелегальный перевозчик. При повторном въезде в течение 30 минут ему будет добавляться то время, которое у него ранее было.





То есть оно не будет обнуляться». Это со слов Рустам Халилева, одного из руководителей ТОО «Aстана LRT».





Понятно, что этих слов никто не услышал. Мало кого интересуют новости про стоянку в порту, даже если это порт столичный. Естественно, что люди невнимательны, и чтобы понять это, не нужно учиться на факультете психологии, нужно просто вспомнить свои особенности и привычки. Водители, конечно, обращают внимание на стенд и видят цифры, но буквам особенно значения не предают. Тем более, что традиционно в наших широтах, стоянка не взымается почасово. С такими принципами хронометража до недавних пор работали только жрицы любви и то после трех часов у них считается ночь.





Вот и пошли жалобы. У кого-то 57 тысяч тенге накапало, у кого-то 102, десятки историй. Но вместо того, чтобы задуматься и посмотреть слабые стороны, на водителей обрушился поток обвинений как со стороны учредителей стоянки, так и со стороны интернет-ботов, обслуживающих интересы столичного истеблишмента.





Все тот же Рустам Халилев, заместитель председателя правления по транспорту ТОО «Астана LRT» в интервью телеканалу «Астана» заявил: «Все-таки люди не читают, что им говорят. Это первая проблема. Потому что, если вы заходите в ресторан, вы видите меню. Вы меню смотрите и знаете, что если что-то берете, оно стоит столько. Беря билет, то есть вы нажимаете, вам вылезет билет, тут же вы видите тарифный план. Который большими буквами все там написано, его просто нужно прочитать. Поэтому, когда вы въезжаете, вы соглашаетесь с правилами».





Итак, госпредприниматели считают расценки на услуги парковки в «Аэропорт Астаны Нурсултан Назарбаев» лояльными. Тридцать три тысяч тенге за первые сутки вполне доступными, отсылая к наличию крытой парковки и неохраняемой стоянке поодаль от терминалов. Так же считают и интернет-боты, обвиняя водителей в невнимательности и не желании учитывать интересы всех пассажиров. Так ли это?





Насколько известно, крытый паркинг останется действующим еще недолго. По мере строительства проекта легко-рельсового трамвая, его перестроят в пирон. Во всяком случае, то, что он переходит в собственность ТОО «Астана LRT», говорят уже давно. Соответственно, сокращение будет ждать и бесплатную парковку. Вряд ли власти города предложат альтернативу и тому, и другому. Считая, что общественный транспорт достаточное условие, чтобы отказаться от поездки в порт на собственном авто.





Что касается стоимости парковки, то для борьбы с нелегалами достаточно было одного метода – распознавания номеров и суммирования времени. Делать почасовой паркинг, да еще и такой дорогой, не имеет смысла. Опыт доказывает, что карательные меры вызывают больше негатива, чем приносят пользы. 2500-3000 тенге в сутки уже достаточно высокая цена за парковку для того, чтобы большинство отказалось от идеи оставлять автомобиль в порту. Для этого даже не надо ездить в Италию, достаточно обратиться к опыту Южной столицы. Там существует дорогая крытая и притерминальная почасовая парковка, но есть и оборудованная дальняя стоянка, охраняемая, где за сутки платят не более 500 тенге.





В конечном итоге Сырым Абдрахманов свою ситуацию разрешил. Три ярких прямых эфира, бесконечные обращения к акиму города и высокопоставленным чиновникам сделали свое дело. В два часа ночи в аэропорт приехало все руководство ТОО «Астана LRT» и даже готово идти на переговоры. Победа это Абдрахманова или общий информационный фон, сказать сейчас сложно. Вся сеть гудит, все апеллируют к главе государства, чьим именем названа воздушная гавань. А ведь все предельно просто, нужно просто включать голову и оценивать риски, когда принимаешь судьбоносные решения.









