В целях реализации законов Республики Казахстан от 6 мая 2017 года «О коллекторской деятельности» и от 19 марта 2010 года «О государственной статистике» Правление Национального Банка Республики Казахстан утверждены:

1) перечень отчетности коллекторского агентства согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2) формы отчета о структуре принятой в работу задолженности (по договору о досудебном взыскании задолженности) согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

3) формы отчета о структуре приобретенной задолженности согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

4) формы отчета об основных источниках привлеченных денег согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

5) формы отчета о принятых займах, в том числе, по которым имеется просроченная задолженность по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

6) Правила представления отчетности коллекторским агентством согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

В частности, Правила представления отчетности коллекторским агентством разработаны в соответствии Законом Республики Казахстан от 6 мая 2017 года «О коллекторской деятельности» и определяют порядок представления отчетности коллекторским агентством.

Отчетность представляется в территориальный филиал Национального Банка Республики Казахстан (по месту нахождения коллекторского агентства) в электронном формате.

Данные в отчетности указываются в национальной валюте Республики Казахстан - тенге.

В целях формирования отчетности активы и обязательства в иностранной валюте указываются в пересчете по рыночному курсу обмена валют, определенному в порядке, предусмотренном пунктом 2 постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 января 2013 года № 15 и приказа Министра финансов Республики Казахстан от 22 февраля 2013 года № 99 «Об установлении порядка определения и применения рыночного курса обмена валют», зарегистрированных в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8378.

Единица измерения, используемая при составлении отчетности, устанавливается в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге в отчете округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (тысячи) тенге.

Отчетность на бумажном носителе подписывается первым руководителем, главным бухгалтером или лицами, уполномоченными ими на подписание отчета, заверяется печатью (при наличии) и хранится в коллекторском агентстве.

Идентичность данных, представляемых в электронном формате, данным на бумажном носителе обеспечивается первым руководителем (на период его отсутствия - лицом, уполномоченным на подписание отчета) и главным бухгалтером.

Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.