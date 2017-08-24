Государственный секретарь РК встретилась с Председателем Парламентской Ассамблеи ОБСЕ

В ходе встречи Г.Абдыкаликова отметила, что в этом году исполнилось 25 лет со дня вступления нашей страны в ОБСЕ. Она подчеркнула, что участие руководства ПА ОБСЕ в 62-й Пагуошской конференции свидетельствует о повышенном внимании организации к вопросам ядерного разоружения, в которых Казахстан занимает одну из ведущих ролей.

Госсекретарь акцентировала внимание на том, что этот год является поворотным в стратегическом развитии Казахстана. В январе Н.Назарбаев выступил с инициативой по перераспределению полномочий между ветвями власти в виде передачи ряда президентских полномочий Парламенту и Правительству. После объявления конституционной реформы Глава государства выступил с ежегодным Посланием народу на тему «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность». Третьей ключевой инициативой Президента Казахстана стала программная статья «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».

Г.Абдыкаликова подчеркнула, что благодаря поддержке Главы государства Нацкомиссия по делам женщин и семейно-демографической политике стала эффективной платформой для диалога между властью, гражданским обществом и международными организациями. Она отметила, что гендерная политика регулируется двумя законами: «О государственных гарантиях равных прав и равных возможностей мужчин и женщин», «О профилактике бытового насилия». В прошлом году успешно реализована Стратегия гендерного равенства в РК на 2006-2016 годы, утверждена Концепция семейной и гендерной политики в РК до 2030 года.

Государственный секретарь отметила, что Казахстан приветствует инициативу К.Муттонен по созданию специального комитета по вопросам борьбы с терроризмом в ПА ОБСЕ для привлечения большего внимания стран-участниц организации к этой актуальной проблеме.

Также она проинформировала гостей о том, что с 31 августа по 1 сентября в рамках выставки «Астана ЭКСПО-2017» состоится международный форум «Женщины за энергию будущего». Продолжением духа выставки станет открытие Международного центра по развитию зеленых технологий и инвестиционных проектов. Государственный секретарь выразила надежду, что ОБСЕ могла бы внести свою лепту в становление и развитие центра.