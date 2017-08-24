Требования к безопасности биоэтанола

Технический регламент РК «Требования к безопасности биоэтанола» действует с 24 февраля 2011 года, и устанавливает требования к безопасности производимого (изготавливаемого) и ввозимого (импортируемого) биоэтанола, входящего в подгруппу 2207 группы 22 «Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 80 (об.) % или более; этиловый спирт и прочие спирты, денатурированные, любой концентрации» согласно Единой товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Таможенного союза (ЕТН ВЭД ТС).

Опасными факторами при производстве и обороте биоэтанола являются:

1) неосторожное обращение с химическими препаратами и реактивами;

2) неосторожное обращение с огнем при производстве, применении, транспортировке, упаковке и хранении биоэтанола;

3) негерметичность упаковки и разлив;

4) повышенная или пониженная температура окружающей среды, поверхностей оборудования;

5) опасные эксплуатационные процессы, при которых выделяется избыточное количество тепла;

6) смешивание топлива с другими жидкостями;

7) попадание биоэтанола в питьевую воду;

8) попадание в глаза, желудочно-кишечный тракт, слизистую оболочку и на кожу человека.

Ввоз биоэтанола ограничивается или полностью запрещается, если приводит к образованию отходов, утилизация которых сопряжена с высоким экологическим риском или экономически не целесообразна.

Паспорт биоэтанола, выдаваемый изготовителем, подписывается руководителем предприятия или уполномоченным им лицом и заверяется печатью.

Для улучшения эксплуатационных качеств биоэтанола допускается применять антикоррозионные, моющие и многофункциональные присадки, не оказывающие вредных побочных действий.

Для хранения принимается биоэтанол, соответствующий требованиям настоящего Технического регламента и имеющий документы, обеспечивающие прослеживаемость товарной цепи.

Помещения, здания и сооружения для хранения биоэтанола следует обеспечить исправными первичными средствами пожаротушения, а также автоматической пожарной сигнализацией и автоматической установкой пожаротушения, в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 января 2009 года № 14 Об утверждении Технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности» и постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 августа 2008 года № 796 Об утверждении Технического регламента Требования по оборудованию зданий, помещений и сооружений системами автоматического пожаротушения и автоматической

пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Транспортировка биоэтанола осуществляется посредством специально оборудованного и допущенного к перевозке транспорта в соответствии с требованиями, предъявляемыми к перевозкам опасных грузов, действующими на соответствующем виде транспорта. Транспортная тара с топливом должна быть опломбирована.

Биоэтанол является объектом обязательной сертификации.

Порядок и схемы подтверждения соответствия биоэтанола установлены постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 февраля 2008 года № 90 «Об утверждении технического регламента «Процедуры подтверждения соответствия».

Более детально ознакомится с техническим регламентом, можно на сайте Комитета технического регулирования и метрологии МИР РК https://www.memst.kz/. При наличии вопросов к техническому регламенту, можно направить соответствующее письмо в Комитет технического регулирования и метрологии МИР РК или по территориальности в Департаменты Комитета технического регулирования и метрологии.

Наш адрес: г. Астана, пр. Мәңгілік ел, 11. Тел: 75-05-44. Е-mail: gosnadzor_astana@mail.ru.

Амантайқызы Айнұр,

государственный инспектор города Астаны

по государственному контролю МИР РК

Департамент КТРМ по г. Астане