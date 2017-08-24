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Назначен и.о. начальника управления Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК

 

На основании Приказа Председателя Комитета от 10.08.2017 года №356 советник юстиции Алькенев Руслан Буркутбаевич назначен на должность и.о. начальника управления Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан по г.Астана.

24 августа 2017, 17:17
Источник, интернет-ресурс: *Генеральной прокуратуры РК

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