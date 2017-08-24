Назначен и.о. начальника управления Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК

На основании Приказа Председателя Комитета от 10.08.2017 года №356 советник юстиции Алькенев Руслан Буркутбаевич назначен на должность и.о. начальника управления Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан по г.Астана.