Фанаты "Игры престолов" массово бросают купленных хаски

Поклонники сериала "Игра престолов" по всему миру, которые под воздействием фильма начали массово покупать собак породы хаски, теперь активно избавляются от своих питомцев, так как не могут нормально содержать их в квартирах и домах небольшой площади , сообщают , сообщают Vesti.ru





Так, повышенное число брошенных хозяевами хаски зафиксировано собачьими приютами в Великобритании. Проблема заключается в том, что эти собаки изначально являются ездовыми и не предназначены для содержания в тесных городских помещениях, сообщает Daily Mail. Им требуется регулярный выгул, тренировки и повышенный объем еды.





В "Игре престолов" фигурируют так называемые лютоволки – крупные волкообразные животные, отличающиеся умом и свирепостью. По сюжету щенки этих животных были подарены персонажам сериала из семьи Старков и росли вместе с ними, будучи чрезвычайно преданными своим хозяевам. В реальной жизни на лютоволков похожи именно хаски, а также некоторые другие виды лаек, что и привлекло к ним интерес со стороны любителей сериала, который показывается компанией НВО с 2011 года.





Воздержаться от необдуманных покупок хаски призвал фанатов и актер Питер Динклейдж, играющий в сериале роль Тириона Ланнистера. "Очевидно, что из-за популярности лютоволков многие начали активно приобретать щенков хаски. Прежде всего, это вредит тем собакам, которые ждут в приютах своей очереди найти новых хозяев. Кроме того, приюты сообщают, что хозяева массово бросают своих хаски, что часто происходит, когда животных покупают, повинуясь внезапному импульсу, не обдумав этот шаг", — сказал актер в заявлении, выпущенном совместно с зоозащитной организацией РЕТА.