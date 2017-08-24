Фанаты "Игры престолов" массово бросают купленных хаски
24 августа 2017, 17:26
Повышенное число брошенных хозяевами хаски зафиксировано собачьими приютами в Великобритании.
Поклонники сериала "Игра престолов" по всему миру, которые под воздействием фильма начали массово покупать собак породы хаски, теперь активно избавляются от своих питомцев, так как не могут нормально содержать их в квартирах и домах небольшой площади, сообщают Vesti.ru.
Так, повышенное число брошенных хозяевами хаски зафиксировано собачьими приютами в Великобритании. Проблема заключается в том, что эти собаки изначально являются ездовыми и не предназначены для содержания в тесных городских помещениях, сообщает Daily Mail. Им требуется регулярный выгул, тренировки и повышенный объем еды.
В "Игре престолов" фигурируют так называемые лютоволки – крупные волкообразные животные, отличающиеся умом и свирепостью. По сюжету щенки этих животных были подарены персонажам сериала из семьи Старков и росли вместе с ними, будучи чрезвычайно преданными своим хозяевам. В реальной жизни на лютоволков похожи именно хаски, а также некоторые другие виды лаек, что и привлекло к ним интерес со стороны любителей сериала, который показывается компанией НВО с 2011 года.
Воздержаться от необдуманных покупок хаски призвал фанатов и актер Питер Динклейдж, играющий в сериале роль Тириона Ланнистера. "Очевидно, что из-за популярности лютоволков многие начали активно приобретать щенков хаски. Прежде всего, это вредит тем собакам, которые ждут в приютах своей очереди найти новых хозяев. Кроме того, приюты сообщают, что хозяева массово бросают своих хаски, что часто происходит, когда животных покупают, повинуясь внезапному импульсу, не обдумав этот шаг", — сказал актер в заявлении, выпущенном совместно с зоозащитной организацией РЕТА.
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